IMF Pakistan'a 6 milyar dolarlık kredi paketi verecek

Ekrem İmamoğlu: Demirtaş tutuklu ama niçin tutuklu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan Selahattin Demirtaş açıklaması: Tutuklu ama niçin tutuklu? Bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum.