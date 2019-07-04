04 Temmuz 2019 08:21

IMF Pakistan'a 6 milyar dolarlık kredi paketi verecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) biriken borçlar ve ödemeler dengesi gerekçeleri ile Pakistan'a 3 yıl için 6 milyar dolarlık kredi paketi verilmesini onayladı.

IMF Pakistan'a 6 milyar dolarlık kredi paketi verecek

Pakistan bayrağı

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    Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Kurulu, Pakistan'a 3 yıl için 6 milyar dolarlık kredi paketi verilmesini onayladı.

    İcra Kurulu'nun verdiği onay çerçevesinde 1 milyar dolar hemen verilecek. Geri kalan kısım için program kapsamında çeyrek dönemlerde yapılacak gözden geçirmelere bağlı olarak kademeli olarak ödenecek.

    Kredinin onaylanmasının ardından açıklama yapan IMF Başkan Vekili David Lipton, kredi paketinin verilmesine Pakistan'ın "finansal gereksinimleri" ve "dengesiz ve zayıf büyümeye dayalı ekonomik sorunları" olmasını gerekçe gösterdi. (DIŞ HABERLER)

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