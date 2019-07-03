Ekrem İmamoğlu: Taksim'i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınına katıldı. Taksim Meydanı'nın dönüşümünü İstanbul'un önceliği olarak gösteren İmamoğlu, "Taksim'i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz" dedi. İmamoğlu ayırca Saraçhane'deki İBB binasının 'mimari açıdan çok önemli bir eser' olduğunu belirterek "Bu binaya çok nitelikli bir kütüphane yapacağız" dedi. Esenler Otogarı'na ilişkin de konuşan İBB Başkanı, "Sağda solda duyuyoruz orayı vermeyiz falan. Orayı akla ve bilime peşkeş çekeceğim. Üretim ve istihdam merkezi haline getireceğim orayı. Polis oraya baskın yaptı, pislik içerisinde. Orada oluşan suç merkezi Güngören'i etkiliyor, Esenler'i etkiliyor, Bayrampaşa'yı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YARIŞMA USULÜ İLE TAKSİM'E YENİ BİR PROJE YAPTIRACAĞIZ"

"Herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz Taksim'i. Elbette ki mevcut imkanlarla. Gençlerin, kadınların, çocukların fikirlerini kullanacağız. İstanbul'un önceliği simgesel bir anlamda Taksim Meydanı. Beşiktaş Meydanı da dokunulması gereken bir yer. Buralar bir buluşma, aynı zamanda toplumsal uzlaşma için buluşma yeri. Meydanın toplum tarafından sorgulanmasına sebep olduk. Bu bence ciddi bir gelişim. Herkes sorgulayacak bunu. Taksim'i herkesin zevk alacağı bir alana dönüştüreceğiz. Ben yaptım oldu zihniyeti bizde yok. Yarışma usulü ile Taksim'e yeni bir proje yaptıracağız. Ayrıca demokratik katılım ile bu projeleri halka soracağız."

"SARAÇHANE'DEKŞ İBB BİNASINI NİTELİKLİ BİR KÜTÜPHANE YAPACAĞIZ"

"Biz belediyenin binalarının halka açılmasını istiyoruz. Saraçhane'deki bu yapı mimari açıdan da çok önemli bir eser. Bu binaya çok nitelikli bir kütüphane yapacağız. Ayrıca gönüllülerden kuracağımız İstanbul Kurulları bu binada çalışacak. Belediye başkanı halkın arasında olacak. Özellikle arka bina kısmında Türkiye'nin en nitelikli, en güçlü kütüphanesini yapacağız. Yurt içi, yurt dışı insanların gelip arşiv karıştıracağı bir kütüphane olacak."

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Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in kazadan önce Beylikdüzü'deki yaşam vadisini gördükten sonra "Ekrem amca keşke İBB Başkanı olsa" sözünün hatırlatılması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu söylemi bizzat Mısra Hanım bana anlatmıştı. Bunu söylediğini o zaman bana söylemişti annesi. Talihsiz bir kaza. Hak, hukuk adalet diyoruz ya adalet duygusunun yerine gelmediği zaman neyi tartışsanız boş. Mahkeme heyeti çekilmiş duruşmadan. Çok feryadını gördüm orada annenin. Niçin bu ülkede adalete olan duyguyu tesis edemeyiz. Biz inançlı insanlarız ama bizim inancımız aynı zamanda maksimum adaleti sağlayan bir inanç. Yerine getirilmediği sürece vatandaşın güvenini sağlayamazsınız."

"ESENLER OTOGARI, ON BİNLERCE GENCİMİZİN EĞİTİM ALDIĞI BİR YER OLACAK"

"Esenler kocaman bir alan. 27-28 yılı bulmuş bir geçmişi var. Yap-işlet-devret süresi görevi geri almamızdan 2-3 gün önce doldu. Kurtköy'de Anadolu Yakası Garı, bir tanede Hadımköy bölgesinde otogar yapacağız. İstanbul içinde de mini otogarlarla desteklenecek. Sağda solda duyuyoruz orayı vermeyiz falan. Orayı akla ve bilime peşkeş çekeceğim. Üretim ve istihdam merkezi haline getireceğim orayı. Polis oraya baskın yaptı, pislik içerisinde. Orada oluşan suç merkezi Güngören'i etkiliyor, Esenler'i etkiliyor, Bayrampaşa'yı etkiliyor. Metro ulaşımı var. Tramvay ulaşımına yakın. Başka bir müjde daha verelim. İstanbul'a yapacağımız 15 yaşam vadisinden birinin de merkezinde. On binlerce gencimizin eğitim aldığı hayata hazırlandığı bir yer olacak."

İmamoğlu ayrıca "Sırf ODTÜ'nün mezuniyet günlerine malzeme olmamak için çok çalışacağım" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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