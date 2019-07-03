Siirt Eruh'ta çatışma: 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.
Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA
Siirt'in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında İl Jandarma Komutanlığının PKK'ye karşı yürüttüğü operasyonda çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandığı, operasyonda çıkan çatışmada 1 terörist yaralandığı tespit edilmiştir. 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava desteği ile operasyonlara devam edilmektedir" denildi. (HABER MERKEZİ)
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