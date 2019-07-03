Libya'da mülteci merkezine hava saldırısı: 44 ölü! BMGK acil toplanıyor

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un doğusunda mültecilerin bulunduğu barınma merkezine düzenlenen saldırıda 44 kişi yaşamını yitirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kabalavi, hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında Tunus, Fas, Pakistan, Bangladeş ve farklı Afrika ülkelerinden vatandaşların olduğunu söyledi. Saldırıdan sonra birçok ülkeden kınama mesajları gelirken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Libya’ gündemiyle acil toplanacağı öğrenildi.

"SAVAŞ SUÇU NİTELİĞİ TAŞIYABİLİR"

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, başkentin doğusundaki Tacura kentinde yer alan mülteci merkezine düzenlenen hava saldırısında 44 kişinin hayatını kaybettiği, 130'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 600'den fazla mülteciye ev sahipliği yapan merkezin ikinci kez hedef alındığı aktarıldı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, "uluslararası kanun ve en basit insani normlara aykırı bu operasyonun emrini veren, gerçekleştirilen ve bu operasyona silah sağlayanların" uygun cezaya çarptırılması çağrısı yaptı.

Açıklamada Selame'nin şu sözlerine yer verildi:

"Perişan vaziyetleriyle bu barınakta bulunmak zorunda kalan insanları baskına uğratır gibi hedef alan bu saldırı bir savaş suçu niteliği taşıyabilir."

UHM, HALİFE HAFTER'İ SUÇLADI

UMH, saldırıya ilişkin ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı birlikleri sorumlu tutarken, Hafter tarafı saldırıya ilişkin sessizliğini koruyor.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, saldırının arkasında Hafter destekçisi ülkelerin olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in geçen hafta kritik Giryan kentini kaybetmesinin ardından "Hafter müttefiki ülkelerin deliye döndüğünü" dile getiren Başağa, açıklamasında açıkça ülke ismi vermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, Hafter'in baş destekçileri arasında yer alıyor.

BM: MERKEZİN KOORDİNATLARI TARAFLARA ÖNCEDEN VERİLMİŞ

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, merkezin tam koordinatlarının taraflara önceden verilmiş olduğunu belirterek Genel Sekreter Antonio Guterres'in bu ''çirkin'' saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in saldırıya ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptığını da aktaran Dujarric, tarafların uluslararası insani hukuka uymaları gerektiğini vurguladı.

BMGK ACİL TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi, kapalı oturumda yerel saatle 03.00'da (TSİ 22.00) toplanacak ve hava saldırısını görüşecek.

SALDIRIYA TEPKİLER

TÜRKİYE

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, saldırıya ilişkin, "Onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur" dedi.

Sözcü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."

ALMANYA

Almanya, saldırıyı sert dille kınadı. Ülkenin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, saldırının tam olarak aydınlatılması gerektiğini belirterek, sorumluların bir an önce ortaya çıkartılarak yargıya teslim edilmesi çağrısında bulundu.

"Göçmen merkezine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumlular derhal ortaya çıkartılıp yargıya teslim edilmelidir" diyen Breul, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyinin saldırıyla savaş suçu işlendiğini kaydetti.

Saldırıya ilişkin BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame ile temas halinde olduklarını aktaran Breul, tarafları BM çatısı altında görüşmeye çağırdı.

Breul, saldırının arkasında Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in olup olmadığı yönündeki soruya ise "Libya'da daimi bir temsilciliğimiz yok. O nedenle tam olarak kendi bulgularımız yok ancak saldırının tüm yönleriyle tam olarak aydınlatılmasını istiyoruz" şeklinde cevap verdi.

FRANSA

Fransa, saldırıyı kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Tacura bölgesinde bulunan barınma merkezine yapılan ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan saldırıları kınıyor. Bu merkez, Trablus'a yönelik saldırıların başladığından bu yana ikinci kez hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Libya'da tüm taraflara derhal tansiyonu düşürme ve saldırılara son verme çağrısı yapılan açıklamada, tarafların BM himayesindeki siyasi sürece dönmesi istendi.

Açıklamada, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nın çalışmalarına da destek verildiği kaydedildi.

AVRUPA BİRLİĞİ

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin sürekli olarak şiddetin sonlandırılması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması yönünde çağrılarını yinelediği kaydedilen açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte bu korkunç saldırıyı düzenleyelere ilişkin acil bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırının Libya'da ateşkesin ne kadar aciliyet taşıdığını ortaya koyduğu belirtilerek, tüm taraflara barış inşa edilmesi için destek çağrısı yapıldı.

ARAP PARLAMENTOSU

Arap Parlamentosu saldırıyı kınadı. Arap Parlamentosu Başkanı Meşal bin Fehm es-Silmi yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı "korkakça" şeklinde nitelendirdi.

Silmi, Libya’daki tüm tarafları uluslararası yasalara uymaya ve sivil kurumlara yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırdı.

Açıklamasında Silmi, "Ülkedeki bütün grupların silahlı mücadeleyi bırakarak, tekrar diyalog ve görüşme masasına dönmelerini istiyoruz. Bu, Libya’nın birlik, bütünlük ve güvenliği için zaruridir" ifadelerini kullandı.

Arap Birliği de yazılı bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı ve ülkedeki silahlı çatışmalar ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulundu.

AFRİKA BİRLİĞİ

Afrika Birliği, saldırının bağımsız şekilde araştırılması ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. (DIŞ HABERLER)

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