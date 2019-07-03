Evdeki kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı
İzmir'in Kiraz ilçesinde evde bulunan kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki çocuk başından yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Bireysel silahlanmanın yol açtığı acı olaylara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İzmir'in Kiraz ilçesinde, 5 yaşındaki bir çocuk evde bulunan kurusıkı tabancayla oynarken başından yaralandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, kırsal Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, kurusıkı tabancayla oynayan Y.S. silahın yakın mesafeden ateş almasıyla başından yaralandı. Silah seslerini duyan ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi. (İzmir/DHA)
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