Norveç’te, Nazi sembollü afişler asan üç kişi mahkeme karşısına çıkacak

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te, Kuzey Direniş Hareketi adlı Neonazi örgütünün üç üyesi, geçen yıl 9 Nisan’da gamalı haçlı bayrak, afiş ve nefret söylemi içerikli bildiri asıp dağıttıkları gerekçesiyle mahkeme karşısına çıkacaklar.

Nazi Almanya’sının, Norveç’i işgal ettiği 9 Nisan’ın 78. yıl dönümünde Kristiansand kentinde Nazi sembollü afişleme yapan zanlılar, kentte İnsan Hakları Arşivi olarak kullanılan binaya da gamalı haçlı bayrak asmışlar ve büyük tepki görmüşlerdi.

Bina, Nazi Almanya’sı işgali döneminde hapishane hücreleri ve işkence odaları da dahil olmak üzere Nazi polisi tarafından güvenlik merkezi olarak kullanılmıştı. Bina, bugün ise arşiv binası olarak kullanıyor.

Öte yandan Kuzey Direniş Hareketi adlı Neonazi örgütün üyeleri, aynı gece polis tarafından durdurularak gözaltına alınmışlardı Neonaziler polise verdikleri ifadede ise bayrak, afiş ve bildirileri kendilerinin asmadıklarını ileri sürseler de polis yetkilileri, zanlıların arabasında, afiş ve bayrakları asanların kendileri olduğunu doğrulayan kanıtların ve kendi çektikleri görüntülerin bulunduğunu açıkladı.

Neonazilerin, Ceza Yasası'nın nefret söylemi konusundaki maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 10 bin Norveç kronu para cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Ancak cezayı ödemeyi kabul etmeyen Neonaziler, 20 Ağustos'ta Kristiansand Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklar.

Polis, mahkemeden her birinin 12 bin kronla cezalandırmasını, para cezasını ödemedikleri takdirde 24 günlük hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep ediyor.