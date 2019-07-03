CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: 420 kişinin daha TRT’den gönderileceği doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TRT’den 169 çalışanın “İstihdam Fazlası Personel” olarak belirlenerek başka kurumlara gönderilmesini meclis gündemine taşıdı. TRT’de 169 kişi istihdam fazlasıysa neden sonrasında 1700 kişi alındığına yanıt isteyen İlgezdi, “420 kişinin daha kurumdan gönderileceği bilgisi doğru mudur?” diye sordu.

İlgezdi, TRT’nin 169 personeli istihdam fazlası personel olduğu gerekçesiyle gönderdiğini, taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden de 1700 sözleşmeli personel alımı yaptığını belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İlgezdi, “Yeni istihdam fazlası personel belirlemesi yapıldığı ve 420 kişinin daha kurumdan gönderileceği bilgisi doğru mudur?” diye sordu. İlgezdi, TRT’nin “İstihdam fazlası personel, TRT’de 2018 yılı Temmuz ayında çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlenmiştir” açıklaması konusunda “TRT’de 50 yıldır kurulu bulunan TRT Haber Dairesi Başkanlığı kapatılarak, koordinatörlük yapılmış ve TRT Parlamento Bürosu da kapatılmıştır” dedi.

169 KİŞİ İSTİHDAM FAZLASIYSA NEDEN 1700 KİŞİ ALINDI

İlgezdi verdiği soru önergesinde, “169 kişi İstihdam fazlası personel diye başka kurumlara gönderiliyorsa neden taşeron şirketlerden ve Anadolu Ajansı üzerinden bin 700 kişi sözleşmeli olarak TRT’ye alınmıştır?”diye sordu. TRT'nin açıklamasında yer alan "emekliliğe hak kazananlar arasından seçtik" ifadesinin mobbing ve zorlama olup olmadığını da soran İlgezdi, “50 yıllık TRT Haber Dairesi Başkanlığının kapatılıp koordinatörlük seviyesine indirilmesinin gerekçesi nedir?” sorusuna da yanıt istedi. TRT Parlamento Bürosu’nun neden kapatıldığını da öğrenmek isteyen İlgezdi, “Programlara muhalefet milletvekillerinin çağrılmaması için TRT personeline talimat verilmiş midir?” ve “TRT'de spiker kadrosunda istihdam edilen pek çok personel yayına çıkarılmazken, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden kuruma getirilen takip memuru ve araştırmacı kadrosundaki personele haber ve program sundurulduğu doğru mudur?” diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)

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