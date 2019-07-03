HDP Diyarbakır il binası 226 gündür abluka altında

Parti binaları tam 226 gündür polis ablukası altında olan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, kentte OHAL uygulamalarının halen devam ettiğini söyledi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride karşı 8 Kasım 2018’de başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemi ardından HDP Diyarbakır il binası 20 Kasım 2018’den itibaren polis ablukasına alındı. Bağlar ilçesindeki parti binasının çevresine zırhlı araçlar ve TOMA’lar konumlandırıldı, binaya girip çıkanlar polis tarafından taciz edildi, partililer Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Binanın giriş kapısının önüne park edilen, tepesinde kamera bulunan ve ortam dinleme özelliğine sahip olduğu ileri sürülen araç, binaya girip çıkanları görüntülüyor. Açlık grevleri sürecinde milletvekilleri, parti yöneticileri ve üyelerinin başlattığı açlık grevi nedeniyle HDP binasına farklı tarihlerde baskınlar düzenlendi.

5 BASKIN 77 GÖZALTI

HDP’ye 10 Aralık 2018’de yapılan ilk baskında, açlık grevindeki Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyesi 25 kişi, 12 Aralık’taki ikinci baskında HDP yönetici ve üyesi 37 kişi, 3 Mart 2019’daki üçüncü baskında 5 kişi, 8 Mart’taki dördüncü baskında ise 7 kişi, 14 Mart’taki beşinci baskında da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların çoğu serbest bırakılırken, açlık grevlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan 4 kişi de tutuklandıktan bir ay sonra tahliye oldu.

Parti binasının kapısının sabah saatlerinde açılmasıyla mesaiye başlayan polisler, akşam saatlerinde binadaki yoğunluğa göre mesai saatlerini uzatıyor. Polislerin HDP binasından 20 Kasım’da başlattığı abluka, tam 226 gündür sürüyor.

"OHAL DEVAM EDİYOR"

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık | Fotoğraf: MA

Konuya ilişkin MA’dan Ruken Demir ve Arjin Dilek Öncel’e konuşan HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık, uygulamanın 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası değişen hükümet politikasının devamı olduğunu ve uygulamayla partilerinin siyaset alanının daraltılmak istendiğini söyledi. Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının kaldırıldığını ancak uygulamaların bölgede ve kentte devam ettiğini dile getiren Uyanık, “Normalde kaldırılmış gibi görünse de Diyarbakır üzerinde daha da ağırlaştırılmış halini görmekteyiz” diye konuştu.

Uyanık, ablukanın üzerinden 226 gün geçmesine rağmen suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yaptıklarını ifade etmesi dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)