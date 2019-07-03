Diyadin Belediye eş başkanlarının polislerce darbedilmesine HDP'den tepki

HDP, Diyadin Belediye eş başkanlarının polis tarafından darbedilmesine çeşitli yerlerde eylem yaparak tepki gösterdi. Halkın iradesine yönelik haddin aşıldığı belirtilen açıklamalarda, hukuki girişimlerde bulunulacağı belirtilerek halkın iradesine saygı duyulması istendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcüsü Selahattin Aslan, Diyadin Belediye eş başkanları Evren Demir ve Betül Yaşar’ın polisler tarafından darbedilmesine ilişkin çeşitli yerlerde açıklama ve eylem yaptı.

HDP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKP iktidarının 31 Mart seçimlerinde siyasi bir hezimet yaşadığı ve HDP’nin kazandığı belediyelere yönelik hukuk dışı uygulamalarına her gün yenisinini eklediği belirtildi. Belediyelerin halkın sorunlarıyla ilgilenip çözüm geliştirilmesinin engellenmeye çalışıldığına vurgu yapılan açıklamada, “Bu girişimlerin sonucu olarak dün de Diyadin Belediyemizde AKP iktidarının güdümünde hareket eden kolluk kuvvetleri, belediye binası içinde haddini aşan bir saldırı girişiminde bulunmuşlardır” denildi.

POLİS KAMERA KAYITLARINA EL KOYDU

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: Belediye binasına girmek isteyen Mehmet Hayri Oruç adlı vatandaşımız arama noktasına geldiği sırada, üzerini arayan kolluk kuvveti vatandaşın karnına yumruk atıp saldırıda bulunmuştur. Yaşanan bu durum üzerine araya girmek isteyen Diyadin Belediye eş başkanlarımız Evren Demir ve Betül Yaşar da benzer şekilde polisin saldırısına maruz kalmıştır. Yaşanan olayın hemen ardından yüzlerce polis coplar ile belediye binasının içine girip adeta terör estirmiş, Diyadin halkının iradesine yönelik haddini ve hududunu aşan eylemlerde bulunmuşlardır. Yaşanılan bu olayı kamuoyundan gizlemek isteyen kolluk kuvvetleri, belediye binasının içinde bulunan kamera kayıtlarına da el koyarak gasbetmişlerdir. Yaşanılan bu olaydan sonra hukuki işlemlere başlayacağımızı ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

"SALDIRI İLE SONUÇ ALAMAYACAKLAR"

HDP Van İl Örgütü, Diyadin Belediye eş başkanlarına yönelik gerçekleşen "polis baskınını" kınayarak, hükümeti bu politikalardan vazgeçmeye çağırdı.

HDP Van İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Yaşanan bu saldırı AKP hükümetinin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. İstanbul seçimlerini kaybeden AKP, bunun faturasını Kürt halkına ve onun özgürlük mücadelesine kesmeye çalışsa da dün olduğu gibi bugün de sonuç alamayacaktır. AKP hükümetine çağrımız bu baskı politikalarına son vermesi ve halkın iradesine saygı duymasıdır.

HDP Diyarbakır İl Örgütü de parti binaları önünde basın açıklaması yaptı. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan, “Biz kayyımları gönderdik. Bunun intikamını bizden almak istiyorlar. Bundan dolayı hazırlıkları var ve bunun için belediyelerimize saldırıyorlar. Bu saldırılar suçtur, suç işlemekten vazgeçin” dedi.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Hülya Alökmen Uyanık ise, “Belediye ile halkın arasındaki bağı zedelemeye yönelik yapılan bu saldırıyı kınadığımızı ifade ediyoruz. Belediye eş başkanlarımız başta olmak üzere, parti yöneticilerimize ve belediyeyi ziyaret eden halkımıza yönelik bu hududunu aşan yönelimlerin boşa olduğunu belirterek bu saldırıya karşı belediyelerimizin halkımızın hizmetinde çalışmalarını daha da güçlü bir şekilde devam ettireceğini belirtiyoruz” dedi.

Öte yandan HDP Batman, Siirt, İzmir, Antalya ve Hatay’da da açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

ANKARA’DA HDP’NİN AÇIKLAMASINA ENGELLEME

HDP Ankara İl Örgütü üylerinin, Diyadin Belediye eş başkanları Evren Demir ve Betül Yaşar’ın polisler tarafından darbedilmesini protesto etmek için yapmak istedikleri basın açıklamasına polis müdahale etti. Partinin il binası önünde açıklama yaptıkları sırada engellenen HDP’liler, polis zoru ile binanın içerisine kadar sürüklendi.

Fotoğraf: MA

HDP Ankara İl Eş Başkanı Zeyno Bayram, “Beni gözaltına alacaksanız alın, içeri girmeyeceğim. Sizler bizim sokakta durma hakkımızı, nefes alma hakkımızı dahi engellemeye çalışıyorsunuz. Engelleyemezsiniz” diyerek tepki gösterdi.

Eş Başkan Hüseyin Gevher ise “Belediye eş başkanlarımız ve Diyadin halkı yalnız değildir” dedi. HDP’lilerin tepkisi sonrası polisler alandan ayrılırken partililer de il binasına geçti. (HABER MERKEZİ)