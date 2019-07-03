İran’dan 7 Temmuz resti: Bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “7 Temmuz’dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3.67 olmayacak. Bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz” dedi. Ruhani, ABD ve AB’ye “Mantığa, müzakere masasına, kanunlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dönün” çağrısı yaptı.

"İSTEDİĞİMİZ KADAR ÜRETECEĞİZ"

Tahran’daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına verdikleri 60 günlük sürenin dolacağı 7 Temmuz’dan itibaren “bir sonraki adımı” atacaklarını söyledi. Ruhani, “7 Temmuz’dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3.67 olmayacak. Yüzde 3.67 seviyesinin üstüne çıkaracağız. Canımız ne kadar isterse ve bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz. Eğer yine teessüfle karşılayacaksanız buyurun karşılayın” dedi. Ruhani, “karşı tarafın vaatlerine bağlı kalması” durumunda ise İran’ın da bu konuda geri adım atabileceğini söyledi. ABD ve AB’ye seslenen Ruhani, “Mantığa, müzakere masasına, kanunlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dönün. Bu şartlarda hepimiz nükleer anlaşmayı uygulayalım. Karşı taraf nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece biz de kalırız. Karşı taraf yüzde yüz uyguladığında biz de nükleer anlaşmayı yüzde yüz uygularız” çağrısı yaptı.

TRUMP’A "ATEŞİ SİZ YAKTINIZ" YANITI

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ateşle oynuyor” eleştirisine ise “O ateşi siz yaktınız, siz söndürün. Madem ateş ile oynamanın kötü olduğunu düşünüyorsunuz neden yaktınız o ateşi? O ateşi söndürmek de sizin elinizde” cevabını verdi. (DIŞ HABERLER)