Yargıtaydan erken tahliyenin önünü açan emsal karar

Yargıtay, emsal bir kararla “örgüt propagandası yapmak”tan hüküm giymiş olanlara bir yıl erken tahliye olma yolunu açtı. Avukat Diyar Çetedir, yaklaşık 3 bin hükümlünün karardan yararlanacağını ifade etti.

Yargıtay 1’inci Dairesi, “örgüt propagandası yapmaktan” hükümlü bir kişinin cezasının infazının 1/3’ünü kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra şartlı salıverme talebini iyi hal şartı aranmaksızın onadı. Yerel mahkemenin salıverme kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebini reddeden Yargıtay, infaz kurumu idaresi ve İnfaz Hakimliği tarafından başvurucunun örgüt mensubu kabul edilerek işlem yapılması ve karar verilmesinin yerinde olmadığına karar verdi. Yargıtay ayrıca, ceza infaz kurumu ve İnfaz Hakimliğinin “ceza infaz süresince örgüte mensubiyet” gerekçesini, yargı kararıyla örgüt mensubu olmadığı kesinleşen bir kişinin örgütten ayrılıp ayrılmadığının tamamen subjektif olduğunu, hukuki açıdan bir sonuç doğuramayacağını değerlendirerek, söz konusu başvurucunun bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanacağına karar verdi.

Müvekkilinin denetimli serbestlik tedbirinden yararlanması için Diyarbakır İnfaz Hakimliğine yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığını belirten Avukat Diyar Çetedir, Türkiye’de ceza infazı 1 yılın altında olan yaklaşık 2-3 bine yakın kişi bu kararla birlikte denetimli serbestlikten yararlanıp cezaevinden tahliye olmayı bekliyor” dedi. (MA)