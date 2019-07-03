Cumartesi Anneleri'nden Çorlu'da yakınını kaybeden ailelere dayanışma mesajı

Cumartesi Anneleri Çorlu tren katliamı davasında yaşananları kınadı.

Cumartesi Anneleri yaptığı yazılı açıklamada, “8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Aileler ve avukatları dövüldüler, adalet aramak için gittikleri adliyede kapılarını ailelerin yüzüne kilitlediler. Avukat dövdüren Adalet Bakanı Gül’ü, acılı aileleri dövdüren İçişleri Bakanı Soylu’yu hukukun sınırlarına çekilmeye ve suç işleyen kamu görevlileri hakkında derhal yasal işlem başlatmaya çağırıyoruz” denildi.

"ADALET İÇİN MÜCADELE EDEN SİZLER KAZANACAKSINIZ"

“Yaşadık biliyoruz; bütün bunlar adalet isteyen ailelerin kararlılığını kırmak içindir, kendini çaresiz hissetmeleri içindir, adaletsizliği kanıksamaları içindir, onlardan kopartılan sevdiklerinden vazgeçmeleri içindir, susturmak içindir” denilen açıklamada, “Çünkü davanın takipçisi ailelerden korkuyorlar. Haklılıklarından aldıkları güçten, kaybettiklerine olan derin sevgilerinden, suçlular karşısındaki masumiyetlerinden korkuyorlar. İşte bu yüzden saldırganlaşıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar eninde sonunda masumiyet kazanacak; adalet için mücadele eden sizler kazanacaksınız. Evlat acısı yaşatılan tüm aileler kazanacak. Yeter ki acımıza sahip çıkalım” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)