Rusya INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı

Rusya, daha önce ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini açıkladığı INF'yi, askıya aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1987'de imzalanan anlaşmayı resmen askıya alan kanunu imzaladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı internet sitesinde yer verilen kanunda, "8 Aralık 1987'de Washington'da imzalanan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın yürürlüğünün durdurulmasına..." ifadesi kullanıldı.

ABD 2 Şubat 2019 tarihi itibariyle INF'den çekildiklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği iddialarını yinelemiş, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu. ABD, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyecek; Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Putin, ABD’nin INF'yi ihlal ettiğini söyleyerek, “Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz” açıklaması yapmıştı. Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına başlama talimatı vermişti.

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) da ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme açıklamasına destek verdiğini açıklamıştı.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

ABD Başkanı Ronald Reagan ile dönemin SSCB Lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silahları Sınırlandırma Antlaşması, “Soğuk Savaş” denilen dönemin sonlarına doğru 1987’de Washington’da imzalandı. Anlaşma, Rusya ve ABD’nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

ABD ve NATO, Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçluyor. Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin belirlenen aralıkta olduğunu savunurken ABD füzelerin 2 bin 600 km. menzilli olduğunu ileri sürüyor. (DIŞ HABERLER)

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