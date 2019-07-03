Barış Akademisyenleri davalarında gözler AYM kararında

Barış İçin Akademisyenlerin (BAK) “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanan 8 akademisyenin duruşmaları İstanbul Adliyesinde devam etti. Davalarda mahkemeler Anayasa Mahkemesinin (AYM) kararını beklemek üzere duruşmaları erteledi.

26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen iki duruşmada avukatlar, Barış Akademisyenleri başvurularını AYM’nin görüşmek üzere olduğunu söyleyerek süre talep etti. Mahkeme davaları 10 Aralık saat 9.45'e ve 10.30'a erteledi.

26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aynı aşamada olan iki duruşmada da avukatlar AYM'nin bugün BAK dosyasını görüşeceğini hatırlattı. Savcı değişikliği sonrası henüz mütalaanın da hazır olmaması gerekçesiyle iki davayı da 10 Aralık saat 10.00'a ve 10.15'e erteledi.

26. Ağır Ceza Mahkemesinde son duruşmada ise hoca yurt dışında olduğu için istinabe yazışmalarının henüz tamamlanmadığı görüldü. Avukat eksik hususların giderilmesi için süre istedi. Dava 10 Aralık saat 10.45'e ertelendi.

Barış akademisyenlerinden Prof. Dr. Yasemin Bulut’un ve avukatının SEGBİS sistemiyle katıldığı yargılama İstanbul Adalet Sarayında 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Prof. Dr. Yasemin Bulut, savunmasında öncelikle akademik kariyerini kısaca anlattı. Kendisinin Dicle Üniversitesinde bilimsel makalelerine en çok atıf yapılan akademisyen olduğunu vurgulayan Bulut, “Bomba ve silah seslerinin arasında, yaşamın ölüme döndüğü koşullarda insani ve vicdani sebeplerle bu metni internetten görüp imzaladım” dedi. Hiç kimseden talimat almadığını vurgulayan Bulut, “Bu metne imza attığım için önce üniversitem tarafından uyarı cezası aldım, sonra da KHK ile işten atıldığımı öğrendim” dedi.

Mahkeme Başkanı, AYM kararlarının beklenmesi talebine, AYM kararının kendileri için de önemli olduğunu vurgulayarak, duruşmayı 4 Aralık saat 10.45'e erteledi.

İstanbul Adalet Sarayında öğleden sonra süren Barış akademisyenleri davalarında AYM kararının beklenmesi için ertelendi.

37. Ağır Ceza mahkemesinde art arda görülen davalardan ilki son savunma için 30 Ekim Çarşamba saat 14.00’e, ikinci dava olan Araştırma Görevlisi Ahu Ersözlü'nün davası ise AYM mahkemesinin kararının beklenmesi talebiyle 17 Temmuz saat 10.00'a ertelendi.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİNİN BAŞVURUSU AYM GENEL KURULUNA SEVK EDİLDİ

AYM Birinci Bölüm, aralarında 55 gündür cezaevinde bulunan Prof. Dr. Füsun Üstel’in de bulunduğu 10 barış akademisyeninin bireysel başvurusunu görüştü. Birinci Bölüm, toplantı sonunda başvuru dosyasının AYM Genel Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi. (İstanbul/ EVRENSEL)