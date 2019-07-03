03 Temmuz 2019 12:38
Gelibolu’da ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı
Çanakkale Gelibolu’da ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Gelibolu’da ziraat alanında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Fotoğraf: DHA
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Bayırköy mevkisinde ziraat alanında çalışan biçer döver makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, yanı başındaki ormanlık alana sıçradı.
Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arazöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. (Çanakkale/DHA)
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