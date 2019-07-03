İletişim-İş Sendikası, Turkcell çalışanlarına kıdem tazminatı bildirisi dağıttı

DİSK’e bağlı İletişim-İş Sendikası üyeleri İstanbul Kartal Soğanlık’ta bulunan Turkcell Plaza önünde kıdem tazminatı ve BES ile ilgili bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Pendik Kurtköy’de Netaş önünde bildiri dağıtımı yapan İletişim-İş üyeleri bu hafta Turkcell’de çalışan kadrolu ve taşeron işçilere dağıtım yaparak, kıdem tazminatına sahip çıkılması ve zorunlu BES uygulamasına da tepki gösterilmesi çağrısında bulundu.

İletişim iş kolunda bulunan ve taşeronlaştırma uygulaması ile adeta mavi yaka beyaz yaka kavramının ortadan kalktığı iletişim sektöründe, maaşlardaki erime ve işsizlik had safhada. Önceki dönemlere oranla birçok hakkın budandığını belirten işçiler, taşeronluk sitemi ile güvencesiz ve uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor.

Stresli bir iş olduğunu da belirten işçiler gece çalışmaları nedeni ile de normal insandan farklı yaşamak zorunda kaldıklarını ifade ettiler. (İstanbul/Evrensel)