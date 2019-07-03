Dersim'de kaybolan Engin Eroğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Dersim'in Ovacık ilçesinde 15 Haziran günü otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayına düşerek kaybolan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun cenazesine 18 gün sonra Ovacık Torunoba mevkiinde ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan Eroğlu'nun cenazesi, ön otopsi işlemleri için Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenazenin Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Öte yandan Eroğlu'nun yakınları acı haberi göz yaşlarıyla karşıladı.

Fotoğraf: Evrensel

VALİLİK DUYURDU

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Merkeze 45 kilometre uzaklıkta olan Ovacık yolu üzerindeki, Munzur Nehri kıyısında yolcu otobüsünün çarpması sonucunda kaybolan ve 19 gündür Jandarmamız, Emniyetimiz, AFAD ekiplerimiz, sağlık personellerimiz, çeşitli illerden gelen uzmanların da aralarında bulunduğu 200 civarında kurtarma ekibimiz ve Devletimizin tüm imkanlarıyla aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları sonucunda; otobüsün çarptığı yerden 8 km uzaklıkta Engin Eroğlu isimli vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur“ ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde, hayvanlarını otlatmak üzere evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin’e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda, Munzur Nehri kıyısında, Eroğlu’ya ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin’in bulunması için aramalar bu bölgede yoğunlaştı.

Ovacık’tan İstanbul’a giden bir kişi, yolda cep telefonuyla çektiği manzara görüntülerini izlerken, seyahat ettiği otobüsün açılan bagaj kapağının bir kişiye çarpıp, Munzur Nehri’ne düşmesine neden olduğunu gördü. Bu kişinin savcılığa teslim ettiği görüntülerden yola çıkılarak nehre düşen kişinin Engin Eroğlu olduğu saptandı.

Aynı bölgede inceleme yapan jandarma, kan izi ve otobüse ait parçalar buldu. Bunun üzerine otobüs şoförü E.S., İstanbul’da gözaltına alındı. Dersim’e getirilen E.S, jandarmaya verdiği ifadesinde bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat’ta tamir ettirdiğini söyledi. E.S. adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay yerindeki kan örnekleri ile Engin Eroğlu’nun babası ve kardeşlerinden alınan numuneler, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan inceleme sonrası DNA uyuştuğu belirlendi.

Engin’in Munzur Nehri’ne düştüğü belirlenmesiyle arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştı. Kalabalık bir ekibin sürdürdüğü arama çalışmalarının 19. gününde Engin Erdoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. (HABER MERKEZİ)