Erdoğan “Yaptırım olmayacak” demişti | ABD’li yetkililer: Yaptırım hâlâ gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G20 Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemine almasına ilişkin olumlu mesajlar verse de, Washington Yönetimi'nin yaptırım kararından geri adım atmayacağı belirtildi.

Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer, Beyaz Saray’ın Türkiye’ye yaptırım uygulama ve F-35 programından çıkarma planında şu ana kadar bir değişiklik olmadığını belirttiler.

ABD Başkanı Trump, Osaka’daki G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmişti. Trump sonrasında düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaya mecbur bırakıldığının altını çizmişti. Erdoğan da ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusunda “Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar” ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “ABD, S-400’ü satın alması halinde CAATSA kanunu dolayısıyla yaptırımlara maruz kalacağını, F-35 programının satın alma ve sanayi paylaşımı (unsurlarına) katılımının askıya alınması dahil son derece ciddi ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını Türkiye’ye tutarlı ve net şekilde belirtti” dedi.

Pentagon Sözcüsü Hava Yarbay Mike Andrews da, “Değişen bir şey yok… Türkiye’nin Rus yapımı hava ve füze savunma sistemi F-35 programıyla uyumsuzdur. Türkiye’nin iki sisteme birden sahip olmasına izin verilemez” dedi. (DIŞ HABERLER)

G20 Osaka Liderler Zirvesi başladı