Çorlu tren katliamı davası görülüyor, aileler adalet talebiyle yürüdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren ‘kazasına’ ilişkin “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan haklarında kamu davası açılan 4 TCDD görevlisinin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma öncesi aileler açıklama yaparak adalet talep etti.

Duruşma müşteki vekillerin söz alması ile başladı. Mahkeme, avukatların polisler hakkında suç duyurusunda bulunulması taleplerinin reddedilmesine karar verdi.

"EVLATLARIMIZ ÖLDÜ DAYAK YİYEN BİZİZ"

Avukat Can Atalay: Duruşma salonun önünde avukatlar, hayatını kaybedenlerin yakınları saldırıya uğradı. Ben gözümle İsmail Kartal'ı saldırıya uğradığı ve darp edildiğini gördüm. Biz şüpheliymişiz gibi görüntülerimizi çektiler. Bize yaşatanlara heyetiniz sorumlu değilse, Cumhuriyet savcısı sorumlu. Onları darp eden kişilerin tesbiti edilmesi heyetinizi ya da Cumhuriyet savcısının karar vermesi gerek. Avukatlar darp ediliyor heyetiniz bu kişilerle ilgili kimlik tespiti yapmak zorunda. Bizim evlatlarımız öldü kapıda yine dayak yiyen biziz. Duruşma salonunda polisler silahla bulunamaz. Heyetiniz suç duyurusunda bulunmalı olay bir suç üstü hali

Avukat Mustafa Ersin: Biraz önce sizin talimatınız olduğunu söyleyen emniyet amiri olduğunu düşündüğüm başkanın talimatı var diyerek duruşmaya beni almadı. Eğer o arbede yaşanmasaydı ben müşteki avukatı olarak dışarı da kalacaktım savunma hakkımız kısıtlanmıştır. Tutanaklara geçmenizi ve bu talimatı kim verdiyse onun hakkında suç duyurusunda bulunuruyoruz.

Mahkeme heyeti duruşmadan çekildiğini açıkladı. Dosyayı Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

"HAK, HUKUK, ADALET, KAZA DEĞİL CİNAYET"

Faciaya sebep olan, gerekli önlemleri almayan asıl sorumluların da yargılanmasını isteyen kazada yakınlarını kaybeden aileler, duruşma öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Adliyeye yürümek için Çorlu Orion AVM önünde toplanan kazada hayatını kaybedenlerin yakınları kaza sonrası hukuki sürecin etkin bir şekilde işletilmemesine tepki gösterdi:

“Bu kaza, kaza olmaktan çıktı. Yetkililerin elinde katliama dönüştü. Biz aileler davamız görülsün diye bugün duruşmaya çağrıldık yasımızı tutmamız gerekirken. Kendini bilmez yöneticilerimiz bu yola sürükledi bizi. Sesimizi duyurabildiğimiz yere kadar taşıdık. Bugün yanımızda baro başkanları ve dernekler var. Bundan çok mutluyuz. Bu destek bizim için çok önemli.”

Basın açıklaması sonrası aileler “Hak hukuk adalet, kaza değil cinayet” sloganlarıyla adliyeye yürüdü. Yürüyüş esnasında aileler polis engellemesi ile karşılaştı. Yürüyüş esnasında hayatını kaybedenlerin isimleri anıldı. Adliye önünde bir açıklama daha yapan aileler, “Adaletiniz, adliye binası gibi yerin altına girsin” dedi. Polislerin kendilerini iterek taciz etmesine tepki gösteren aileler, “Ankara’da yaşanan rezillikten sonra burada da rezillik yaşamak istemiyoruz” dedi.

Açıklama sonrası aileler mahkeme salonuna geçmek üzere adliye binasına girdi. Ancak hayatını kaybedenlerin yakınları duruşma salonunda yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmadı. Salon önünde engellenen aileler, 'Kapıyı açın', 'Adalet istiyoruz', '25 canımızı aldınız dışarıda hiç bir canımızı bırakmayacağız' diyerek ve alkışlarla engellemeyi protesto etti. Ailelerin kararlı tutumu üzerine kapı açılarak ailelerin tümü salona alındı. Destek için gelenler ise duruşma salonu dışında kaldı.

ADALET TALEP EDEN AİLELER DAHA ÖNCE DE POLİS SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Siyasetçiler dahil, bakan ve TCDD genel müdürünün de hesap vermesini isteyen aileler gerçek sorumluların hesap vermesi için nisan ayında Çorlu Adliyesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ başlatmıştı. Aileler, Çorlu'nun ardından Uzunköprü ve İstanbul’da da eylemlerini sürdürdü. Son olarak Ankara’da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde de bir araya gelerek taleplerini dile getirip mahkemeye dilekçe veren aileler bir de polis saldırısına maruz kalmıştı. (Çorlu/EVRENSEL)

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