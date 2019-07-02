SDG ile BM anlaşma imzaladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Birleşmiş Milletler’in (BM) çocukların silah altına alınmasını yasaklayan ve çatışmalardan korunmasını öngören aksiyon planını imzaladı.

MA’nın haberine göre SDG adına Mazlum Abdi’nin katıldığı imza törenine, BM adına ise Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba katıldı. İmza töreni, BM’nin ikinci büyük binası olan Cenevre’deki Palais des Nations’da düzenlendi.

Virginia Gamba adına yapılan açıklamada, imzalanan aksiyon planıyla birlikte eğer saflarda varsa 18 yaşın altındaki kişilerin ayrılması ve çocukların silah altına alınması veya çatışmalarda kullanılmasına karşı önleyici önlemler almayı taahhüt ettiğine dikkat çekildi.

ÖZEL TEMSİLCİ: ÖNEMLİ BİR GÜN

SDG’nin çocukların silah altına alınmasını yasaklayan ve buna karşı önlem alan aksiyon planını imzalamasının önemli olduğunu vurgulayan BM Özel Temsilcisi Virginia Gamba, “Bugün, Suriye’de çocukların korunmasına ilişkin önemli bir gündür ve SDG’nin kendi çatısı altında hiçbir çocuğun silah altına alınmaması ve herhangi bir operasyonel birlikte görev almayacaklarına dair anlamlı bir taahhüt verdiği bir sürecin de başlangıcıdır” diye konuştu.

Gamba, daha önce BM Genel Sekreteri’nin çocuk savaşçılara ilişkin raporunda yer alan tüm güçlere çağrı yaparak, çocukların silah altına alınmaması için gerekli adımların atılmasını da istedi.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı ise BM ile SDG arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi. AA’nın haberine göre açıklamada, "Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM'nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum aynı zamanda BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir" ifadeleri kullanıldı. (DIŞ HABERLER)