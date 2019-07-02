02 Temmuz 2019 23:03

Asker babası 'oğlumu ihmaller öldürdü' diyerek AYM'ye başvurdu

Erzincan'da askerliğini yaparken geçirdiği beyin ameliyatının ardından yaşamını yitiren er Hamza Koca'nın babası Ergün Koca, oğlunun ihmal yüzünden öldüğü gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Asker babası 'oğlumu ihmaller öldürdü' diyerek AYM'ye başvurdu

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

    • Paylaş

    Erzincan'da askerliğini yaparken geçirdiği beyin ameliyatının ardından yaşamını yitiren er Hamza Koca'nın babası Ergün Koca, oğlunun hastalık değil, ihmaller yüzünden yaşamını yitirdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden Koca'nın beyninde cerrahi materyal unutulduğu iddia ediliyor.

    Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı’nda şiddetli baş ağrısı şikayetiyle sürekli revire başvuran, bir gözü görme yetisini kaybettikten sonra 3 hastane gezip bir beyin ameliyatı geçiren er Hamza Koca, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Oğlunu ihmaller nedeniyle kaybettiğini söyleyen Baba Ergün Koca'nın adalet arayışı 3 yıldır sürüyor. Yaptığı suç duyuruları ve şikayetlerden bir sonuç alamayan Koca, en son Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ergün Koca tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Hamza Koca'ya Erzincan Askeri Hastanesi'nde baş ağrısı ve akut sinüzit tanısının konulduğu ama baş ağrısı sebebi araştırılmadığı belirtildi. Başvuruda özetlenen olaya göre Hamza Koca hastaneye gittikten 12 gün sonra yeniden revire başvurdu ve kendisine akut tonsilit teşhisiyle 2 gün istirahat verildi. Beyindeki kitlenin basısı artınca bir gün sonra görme problemi yaşamaya başlayan Koca'nın şikayetleri revir hekimi tarafından geçiştirildi. Ancak görme problemi artınca Erzincan Askeri Hastanesi'nde göz polikliniğine gönderilen Koca, ardından Mengücek Eğitim Hastanesi'ne ve bir gün sonra da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınarak yaklaşık bir hafta sonra beyninde kitle olduğu tanısıyla ameliyata alındı ama ameliyet sonrası enfeksiyon nedeniyle durumu kötüleşti.

    "BEYNİNDE CERRAHİ MATERYAL UNUTULDU"

    Başvuruda Koca'nın yaşadıkları şöyle aktarıldı: “Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre enfeksiyonun yoğun bakım sırasında görülebilecek bir komplikasyon olduğu yazsa da bu geçmeyen ve tedaviye cevap vermeyen enfeksiyonun  nedeninin aslında otopsi sonucu müteveffadan alınan ve 'Bone içerisinde gönderilen durada yabancı cisim tipi iltihabi reaksiyon' sonucuna göre değerlendirildiğinde aslında bunun bir yoğun bakımda yatış komplikasyonu değil de ameliyat sırasında dura denilen beyin bölgesinde unutulan cerrahi bir materyalden kaynaklandığı anlaşılacaktır. Şahsın ölüm nedenlerinden biri olarak gelişen komplikasyonun hekim sağlık personeli hatasından kaynaklandığı aşikardır.”

    Başvuruda enfeksiyon sonucunda Hamza Koca'nın düşmeyen ateş ve nöbetler geçirdiği, iyi bakılmadığı için vücudunda yatak yaraları olduğu anlatıldı. Yatak yaralarının ancak babasının isteğiyle gönderildiği Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kapatıldığı, nöbetlerin durdurulduğu belirtilen başvuruda, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilmeden önce çeşitli ihmaller zinciri sebebiyle yaşamını yitirdiği anlatıldı. 

    Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun ardından Evrensel'e konuşan Ergün Koca, “Ben bu ihmallerle bir evlat toprağa verdim. Çocuğumu 40 gün boyunca ilaç verip kışlada tutmaya hakları var mı? Süreç buraya kadar geldi ama ortada hala ne suçlu ne de yargılama var” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

    ÖNCEKİ HABER

    TANAP gaz teslimatına başladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Emekçi ya zamlar altında ezilecek ya da mücadele edecek!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Aman ne güzel... Restorasyonumuz mu olacak?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Bir retweete bakmıyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    EMEP: TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu darbesi!
    EMEP: TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu darbesi!

    Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Yüksek Hakem Kurulunun TÜPRAŞ'ta sözleşme süresini 3 yıla çıkaran ve patronun dayatmalarını getiren karara dair açıklama yaptı.

    İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi
    İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketi ile Genel-İş arasındaki toplu iş sözleşmesinin arabulucu süreci sona erdi. Uyuşmazlık tutanağının sendikaya ulaşmasıyla grev ilamının asılması bekleniyor.

    Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü
    Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü

    Rusya'da askeri bir denizaltıda yangın çıkması sonucu 14 denizci yaşamını yitirdi. Olay sonrası radyasyon sızıntısı iddiaları ortaya atılırken Norveç, ölçümlerin normal olduğunu duyurdu.

    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz
    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz

    30 Haziran'da aramızdan ayrılan Evrensel yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı'yı uğurluyoruz. Saygılı için 4 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Karacaahmet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

    Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı
    Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı

    Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a Fetullah Gülen'e hakaret içerdiği iddia edilen yorumları siteden kaldırmadığı gerekçesiyle verilen 5 ay hapis cezasının hükmü açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar: Bu nasıl hukuk devleti?
    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar: Bu nasıl hukuk devleti?

    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar, yaşadıkları süreci Evrensel'e anlattı.

    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor
    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor

    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık alanının yakınındaki ağaçlar, özel bir marketin başka yere taşınması gerekçe gösterilip "Budanıyor" denilerek kökten kesildi.

    ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi
    ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi

    KYK, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün isteğiyle ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 23 öğrencinin  öğrenim kredisini kesti.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı başlıyor
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    2019 Afrika Uluslar Kupası: Tüm sonuçlar, günün programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı final maçları bu gece başlıyor
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı final maçları bu gece başlıyor
    Loreena McKennitt İstanbul’da hayranlarıyla buluştu
    Loreena McKennitt İstanbul’da hayranlarıyla buluştu
    Arjen Arî’nin kitapları set oluyor
    Arjen Arî’nin kitapları set oluyor
    LGS tercihleri ve yerleştirme işlemlerine dair sık sorulan 32 soru ve cevapları
    LGS tercihleri ve yerleştirme işlemlerine dair sık sorulan 32 soru ve cevapları
    İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki
    İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki

    Ekrem İmamoğlu Sivas Katliamı için “Katliam” yerine “olay”, Mansur Yavaş ise “provokasyon” dedi, sosyal medyadan tepki geldi. Mansur Yavaş düzeltme yaptı.

    Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır
    Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü ve LGBTİ+'ları "Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır" diyerek hedef gösterdi.

    Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi
    Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi

    Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 can, katliamın 26. yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla Sivas’ta anıldı: Devletin Sivas’la yüzleşmesi gerekiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı, neyi istişare edecekler?
    Kılıçdaroğlu: İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı, neyi istişare edecekler?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik
    Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik

    Tecavüz sanığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B. cezaevinden çıkınca bir günde emekli edildi. Hasan B.'nin cinsel tacizden 5 disiplin cezası olduğu öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Temelli: Cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilemez
    Temelli: Cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilemez

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

    EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin
    EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin

    Libya ile AKP Hükümeti arasında yükselen gerilime dair açıklama yapan Emek Partisi, Türkiye dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden elini çekmesi çağrısı yaptı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı
    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir depoda, Melih Gökçek'in "ben yaptırmadım" dediği "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.

    Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde
    Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde

    Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde çalışırken ödenmeyen ücretleri için grev başlatan işçiler, grevin 16. gününde bir kez daha yetkililere seslendi.

    Bahçeli’den AKP'lilere: Sistemi tartışıp CHP'nin değirmenine su taşımayın
    Bahçeli’den AKP'lilere: Sistemi tartışıp CHP'nin değirmenine su taşımayın

    Devlet Bahçeli'den AKP’li yöneticilere: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kamuoyu önünde tartışmaları CHP’nin değirmenine su taşıyacaktır.

    Hayvana şiddete karşı AKP önerisi: Muhammed’in hayvan sevgisini anlatalım
    Hayvana şiddete karşı AKP önerisi: Muhammed’in hayvan sevgisini anlatalım

    Meclis Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, önümüzdeki günlerde komisyona sunacakları teklifle ilgili detayları paylaştı.

    GÜNCELLENDİ
    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı
    İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı

    İstanbul İkitelli'de dün gece yaşanan gerilim, taciz ve tecavüz iddialarının kulaktan kulağa yayılmasıyla birlikte Suriyeli avına dönüştü. Mahalledeki gerilimi ve saldırıları yurttaşlarla konuştuk.

    Meral Akşener: Her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır
    Meral Akşener: Her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben Sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini düşünüyorum.

    Kamu emekçilerinin gözü enflasyonda: Enflasyon farkı ödenecek mi?
    Kamu emekçilerinin gözü enflasyonda: Enflasyon farkı ödenecek mi?

    Kamu emekçileri, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,99'dan fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

    OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı
    OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

    Avusturya’da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısında petrol üretimini kısma kararı 9 ay uzatıldı. İran karardan muaf tutuldu.

    4 ilde ‘FETÖ’ operasyonları başlatıldı: Çok sayıda asker için gözaltı talimatı
    4 ilde ‘FETÖ’ operasyonları başlatıldı: Çok sayıda asker için gözaltı talimatı

    İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli merkezli başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu çok sayıda kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.