02 Temmuz 2019 22:41

TANAP gaz teslimatına başladı

Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji iş birliği projesi olan TANAP tamamlandı ve gaz teslimatına başlandı.

TANAP gaz teslimatına başladı

TANAP logo

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    Türkiye ve Azerbaycan’ın enerji alanında iş birliği projelerinden Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı ve gaz teslimatına başlandı.

    Ardahan’ın Posof ilçesinden Türkiye’ye giriş yapan ve 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçtikten sonra Edirne’nin İpsala ilçesinden Avrupa’ya bağlanan toplam 1.850 kilometre uzunluğundaki boru hattı, 1 Temmuz tarihi itibarıyla Azerbaycan gazını Türkiye-Yunanistan sınırında teslim alarak Avrupa’ya iletimini yapacak Trans Adriyatik Boru Hattı’na (TAP) gaz verilmesi için hazır hale getirildi.

    Azerbaycan’ın Şahdeniz-2 sahasında üretilen doğal gazı öncelikle Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşıyacak olan TANAP’ın, 12 Haziran’da  Türkiye-Gürcistan sınırından Eskişehir’e kadar olan kısmının açılışı gerçekleşmiş ve  30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’ye ticari gaz akışı başlamıştı. Boru hattının Eskişehir ile Türkiye-Yunanistan sınırındaki Avrupa bağlantı noktası arasında kalan bölümünde ise mekanik tamamlanmaya 2018 yılı sonunda ulaşılmış ve Nisan ayında da hat dolumuna ve gazlı testlere başlanmıştı. 1 Temmuz tarihi itibarıyla Avrupa’ya gaz akışına tamamen hazır hale gelen TANAP, TAP Boru Hattı’nda yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa pazarlarına da ulaşacak.

    11.7 milyar dolara mal edileceği tahmin edilen proje, yüzde 40 tasarruf elde edilerek 7 milyar doların altında bir maliyetle tamamlandı.

    TAP BORU HATTI BEKLENİYOR

    SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, “Güney Gaz Koridoru ve TANAP bugün itibariyle tamamlanmıştır. TANAP üzerinden Türkiye’ye ilk gazın teslimine başladık. Bugün ise TANAP artık Avrupa’ya da doğal gazın teslim edilmesi için hazır vaziyettedir ve yalnızca TAP Boru Hattı’ndaki çalışmaların tamamlanması beklenmektedir. TANAP’ın tamamlanması sürecinde SOCAR ortaklarıyla birlikte 5 milyar dolara kadar tasarruf sağlanarak, toplam maliyeti yüzde 40 azaltılmıştır” dedi. (DHA)

    TANAP ORTAKLARI

    TANAP’ın hissedarları SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ (SGC  yüzde 51), BOTAŞ (yüzde 30), BP ( yüzde 12) ve SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (yüzde 7.0) şirketlerinden oluşuyor (HABER MERKEZİ)

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