03 Temmuz 2019 04:41

Aladağ aileleri: Başka çocukların yanmaması için sorumlular cezalandırılmalı

Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan yurt yangını davası öncesi görüştüğümüz aileler "Başka çocuklar yanmasın" diyor.

Aladağ aileleri: Başka çocukların yanmaması için sorumlular cezalandırılmalı

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana’nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016’da ‘Süleymancılar’ cemaatine ait yurtta 11’i çocuk 12 kişi yaşamını yitirdi, 24 çocuk da yaralandı. Yurtta meydana gelen yangınla ilgili davanın 10’uncu duruşması 4 Temmuz saat 09.00’da Kozan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Karar çıkması beklenen duruşma öncesi görüştüğümüz mağdur aileleri, “Hâlâ içimiz yanıyor” diyerek başka çocukların canının yanmaması için sorumlulara ağır cezalar verilmesini istedi.

    "DEVLETİN YURDUNU YIKIP BİZİ ORAYA YOLLADILAR"

    Yangında hayatını kaybeden Cennet Karataş’ın babası Mehmet Karataş, hakimlerin elini, vicdanına koyarak şucu bucu demeden bir ceza verilmesini istedi. Verilecek kararın çok önemli olduğunu dile getiren Karataş, “Yüksek bir ceza verilecek ki bir daha böyle bir şeye kimse teşebbüs edemeyecek” diye konuştu. Sanık eski ilçe milli eğitim müdürünün kamu görevlisi olduğu için korunduğunu düşünen Karataş, sanık avukatlarından birinin ‘Bir baba, bir anne çocuğunu en iyi okula vermekle yükümlüdür’ diyerek kendilerini suçladığını hatırlatarak “Biz en iyi okul, yurt istedik ama olmayan yurdu nereden bulalım? Devletin yurdunu yıktılar bizi oraya yönlendirdiler” diye konuştu.  

    "CEZA VERİLMEDİKÇE BİZ AYNI ACIYI YAŞIYORUZ"

    Yangında yaralanan ve hâlâ tedavisi devam eden Fatma Zehra Altun’un babası Ahmet Altun da kızının olayın travmasını hâlâ atlatamadığını belirterek “Hâlâ içimiz yanıyor. Herkes elini kolunu sallaya sallaya geziyor" dedi.

    Çocuklarını yurda yerleştiren milli eğitimin, denetlemeleri yapmayan kamu görevlilerinin ceza almasını isteyen Altun, “Adalet denen bir şey yok. 2.5 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen köyde durum hâlâ aynı. Sadece yollara asfalt döküldü o da bakanlar gelecek diye. Çocuklarımız okul için Kozan’a gidiyor. Biz direkt servis istiyoruz. Kaymakamlık ‘Bütçe yok’ diyor. Bize bir istihdam sağlayacaklarını söylediler. Ama istihdam sağlamadılar, çocuklarımızın yanına gidemiyoruz” diye konuştu.

    Yangında hayatını kaybeden Sümeyye Yetim’in babası Ahmet Yetim de davanın dolaştırmasına tepki göstererek “Biz sonuna kadar davaya devam edeceğiz” dedi. Yetim, Köprücük köyünde sorunların çözülmesi bir yana var olan ilkokulukapatıldığını söyledi. 

    "ÖLÜM OLACAĞINI ÖN GÖRDÜLER VE UMURSAMADILAR"

    Bu davanın kamusal, bilimsel, laik eğitimin ne kadar hayati olduğunu göstermesi açısından verilecek kararın önemli olduğunu ifade eden Sosyal Haklar Derneği (SHD) avukatlarından Evren İşler, bu duruşmada karar verilmesini beklediklerini belirterek herkesi adalet için Kozan’da duruşmayı takip etmeye çağırdı. Yargılama boyunca çocukların ölümünün “öngörülür” olduğunu ve sanıkların bunu “umursamadığını” gösteren delileri sunduklarını aktaran İşler, “Buna göre olası kastla insan öldürme ya da olası kastla ihmali davranışla insan öldürme suçlarından ceza verilmeli” dedi.  

    "CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

    Burada eğitimin cemaatlere teslim edildiğinin görüldüğünü ancak kamu görevlilerinin, Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunun dosyada olmadığına dikkat çeken İşler “Yine kamu görevlilerinin cezasızlıkla ödüllendirildiğini görüyoruz” dedi. 4+4+4 eğitim sistemiyle köy okulları kapatıldığı için çocukların ilçedeki okullara gitmek zorunda kaldığına vurgu yapan İşler  “Ama Çocukların barınma sorununun çözülmesi konusunda devletin adım atmaması tartışılamadı. Ne ceza verilirse verilsin bu, dosyanın eksiği olarak kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

    ÖNCEKİ HABER

    Aliağa Belediye Meclisi toplantısında CHP grubundan protesto
    SONRAKİ HABER

    Meksika'da kampa hapsedilen mülteci annenin çığlığı: Oğlum ölüyor, yardım edin!
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Edepsizler’e katılıyorum, Arınç’ın maaşını ‘kıymetlileri’ ödesin!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yeni parti tartışmaları ve tarihsellik

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Libya’da vekalet savaşı ve emperyalist yıkım!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Artık TİS’ler daha çetin mücadelelere sahne olacak

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Dış politikada hatada ısrar

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Fırınlar neden kapatılmalı

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Dostluk üstüne

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Aman ne güzel... Restorasyonumuz mu olacak?

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Bir retweete bakmıyor
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Aladağ aileleri: Başka çocukların yanmaması için sorumlular cezalandırılmalı
    Aladağ aileleri: Başka çocukların yanmaması için sorumlular cezalandırılmalı

    Aladağ'da 11'i çocuk 12 kişinin ölümüne neden olan yurt yangını davası öncesi görüştüğümüz aileler "Başka çocuklar yanmasın" diyor.

    Aroma işçileri: Zamlarla birlikte sevinç kursağımızda kaldı
    Aroma işçileri: Zamlarla birlikte sevinç kursağımızda kaldı

    1 ay önce toplu iş sözleşmesi imzalayan Aroma işçileri, İstanbul seçimlerinden gelen zamlarla birlikte yine geçim derdine düştü.

    TÜPRAŞ sözleşmesi: Patronların hayalini bile aştılar
    TÜPRAŞ sözleşmesi: Patronların hayalini bile aştılar

    Yüksek Hakem Kurulunun (YHK) bağıtladığı TÜPRAŞ sözleşmesi, krizin yükünü işçilerin sırtına yıkmak isteyen patronların beklentilerini aştı.

    "Direniş de öyküler de devam edecek"
    "Direniş de öyküler de devam edecek"

    Gazeteci Yazar Özer Akdemir, ekoloji mücadelelerini öyküleştirdiği “Doğa ve Direniş Öyküleri” kitabını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İtalya’da tutuklanan Kaptan Carola Rackete için "serbest bırakılsın" kararı
    İtalya’da tutuklanan Kaptan Carola Rackete için "serbest bırakılsın" kararı

    Akdeniz'deki mültecileri kurtardığı gemisi Sea-Watch 3 ile İtalyan limanına yanaştığı için tutuklanan Kaptan Carola Rackete'nin serbest bırakılmasına hükmedildi.

    Meksika'da kampa hapsedilen mülteci annenin çığlığı: Oğlum ölüyor, yardım edin!
    Meksika'da kampa hapsedilen mülteci annenin çığlığı: Oğlum ölüyor, yardım edin!

    Meksika'daki "Feria Mesoamericana" gözaltı merkezinde tutulan Haitili mülteci anne tüm dünyaya seslendi: Oğlum ölüyor, lütfen yardım edin!

    İşçinin hakkına göz diken Koç'un TÜPRAŞ'ı Türkiye'nin en büyük şirketi
    İşçinin hakkına göz diken Koç'un TÜPRAŞ'ı Türkiye'nin en büyük şirketi

    TİS sürecinde işçilerin hakkına göz diken Koç'a bağlı TÜPAŞ, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de 88,6 milyar liralık net satış geliriyle birinci sırada.

    EMEP: TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu darbesi!
    EMEP: TÜPRAŞ işçilerine Yüksek Hakem Kurulu darbesi!

    Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Yüksek Hakem Kurulunun TÜPRAŞ'ta sözleşme süresini 3 yıla çıkaran ve patronun dayatmalarını getiren karara dair açıklama yaptı.

    Hayaller: Futbolcu olmak | Gerçekler: Fabrikada 12 saat çalışmak
    Hayaller: Futbolcu olmak | Gerçekler: Fabrikada 12 saat çalışmak
    Emre Orhun’un underground dünyası
    Emre Orhun’un underground dünyası
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD oldu
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk finalist ABD oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları tamamlandı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçları tamamlandı
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı başlıyor
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı başlıyor
    Loreena McKennitt İstanbul’da hayranlarıyla buluştu
    Loreena McKennitt İstanbul’da hayranlarıyla buluştu
    İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi
    İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketi ile Genel-İş arasındaki toplu iş sözleşmesinin arabulucu süreci sona erdi. Uyuşmazlık tutanağının sendikaya ulaşmasıyla grev ilamının asılması bekleniyor.

    Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü
    Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü

    Rusya'da askeri bir denizaltıda yangın çıkması sonucu 14 denizci yaşamını yitirdi. Olay sonrası radyasyon sızıntısı iddiaları ortaya atılırken Norveç, ölçümlerin normal olduğunu duyurdu.

    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz
    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz

    30 Haziran'da aramızdan ayrılan Evrensel yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı'yı uğurluyoruz. Saygılı için 4 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Karacaahmet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

    Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı
    Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı

    Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a Fetullah Gülen'e hakaret içerdiği iddia edilen yorumları siteden kaldırmadığı gerekçesiyle verilen 5 ay hapis cezasının hükmü açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar: Bu nasıl hukuk devleti?
    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar: Bu nasıl hukuk devleti?

    Kaçırılan eşlerinden 4 aydır haber alamayan kadınlar, yaşadıkları süreci Evrensel'e anlattı.

    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor
    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor

    ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan Kavaklık alanının yakınındaki ağaçlar, özel bir marketin başka yere taşınması gerekçe gösterilip "Budanıyor" denilerek kökten kesildi.

    ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi
    ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi

    KYK, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün isteğiyle ODTÜ Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 23 öğrencinin  öğrenim kredisini kesti.

    İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki
    İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki

    Ekrem İmamoğlu Sivas Katliamı için “Katliam” yerine “olay”, Mansur Yavaş ise “provokasyon” dedi, sosyal medyadan tepki geldi. Mansur Yavaş düzeltme yaptı.

    Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır
    Diyanet, LGBTİ+’ları hedef gösterdi: Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Onur Yürüyüşü'nü ve LGBTİ+'ları "Fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlıktır" diyerek hedef gösterdi.

    Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi
    Sivas Katliamı’nın 26. yılında binler haykırdı: Madımak’ın ateşi hâlâ sönmedi

    Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 can, katliamın 26. yıl dönümünde binlerce kişinin katılımıyla Sivas’ta anıldı: Devletin Sivas’la yüzleşmesi gerekiyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kılıçdaroğlu: İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı, neyi istişare edecekler?
    Kılıçdaroğlu: İstişare Kurulu üyelerine zam yapıldı, neyi istişare edecekler?

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik
    Cinsel saldırı sanığı Prof. Dr. Hasan B.’ye jet emeklilik

    Tecavüz sanığı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B. cezaevinden çıkınca bir günde emekli edildi. Hasan B.'nin cinsel tacizden 5 disiplin cezası olduğu öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Temelli: Cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilemez
    Temelli: Cumhurbaşkanlığı sistemi rehabilite edilemez

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

    EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin
    EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin

    Libya ile AKP Hükümeti arasında yükselen gerilime dair açıklama yapan Emek Partisi, Türkiye dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden elini çekmesi çağrısı yaptı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı
    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait depoda Gökçek’in provokatif broşürleri çıktı

    Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bir depoda, Melih Gökçek'in "ben yaptırmadım" dediği "Gökçek Gidecek Sol Gelecek" yazılı broşürler bulundu.

    Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde
    Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde

    Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde çalışırken ödenmeyen ücretleri için grev başlatan işçiler, grevin 16. gününde bir kez daha yetkililere seslendi.