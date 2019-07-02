HDP, Sivas Katliamı’nın araştırılmasını istedi

Sivas Katliamı'nın 26’ncı yıl dönümünde katliamın faillerinin tespit edilmesi için Meclis araştırması isteyen HDP verdiği önergede, katliamlarla yüzleşilmemesi ve adalet mekanizmasının çalıştırılmamasının katliamın açtığı yaraların daha çok derinleştirdiği ifade edildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç, 33’ü aydın, 2’si otel görevlisi olmak üzere 35 kişinin yakılarak katledildiği Sivas Katliamı'nın faillerinin tespit edilmesi talebiyle Meclis araştırması istedi.

Verilen araştırma önergesinin gerekçesinde, aradan geçen 26 yılda Sivas Katliamı’nın arkasındaki örgütler, yönlendiren ve tahrik edenlerin hala tespit edilmemiş, hiçbir zanlı hakkında gerekli arama yapılmadığı, davanın hukuki ve toplumsal anlamda sonuçlandırılmadığı belirtildi. Önergede, katliamlarla yüzleşilmemesi ve adalet mekanizmasının çalıştırılmamasının katliamın açtığı yaraların daha çok derinleştirdiği ifade edildi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ACI KATLİAMI"

2 Temmuz 1993 tarihinde Cumhuriyet tarihinin “ en acı katliamının” yaşandığının belirtildiği önergede, “ Katliamı takip eden gün, dönemin Cumhurbaşkanı ‘Güvelik güçleri ile halkı karşı karşıya getirmeyin, yaşananlar münferittir. Bir futbol maçında da bu kadar insan ölebilirdi’ demiş, yine koalisyon hükümeti Başbakanı ‘Çok şükür otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir’ ifadelerini kullanmıştı. Dönemin İçişleri Bakanı ‘Aziz Nesin’in halkın inançların karşı bilinen tahrikleriyle halk galeyana gelerek tepki göstermiştir’ söylemleriyle katliamı meşrulaştırmış ve hatta dönemin Adalet Bakanı Sivas katliamı sanıklarını cezaevinde ziyaret etmiştir” denildi.

"YARGIDAKİ HUKUKUSUZLUK SÖYLEMLERLE PEKİŞTİRİLDİ"

Sivas Katliamı’nın yargı ayağının da büyük hukuksuzluklara sahne olduğunun belirtildiği önergede, polis kayıtlarına göre 15 bin kişinin katıldığı olaylarda sadece 128 sanığın yakalandığı, bu sanıkların yargı sürecinde gereken cezaları almadığı ifade edildi. Zaman aşımına uğrayan davanın yargı ayağında üretilen hukuksuzlukların siyasetçilerin söylemleriyle pekiştirildiğinin vurgulandığı önergede, "Toplumsal barışın, eşit yaşamın ve adaletin tesis edilmesi ancak ve ancak yüzleşmeyi sağlayacak mekanizmaların inşası ve insan yakan zihniyetle hesaplaşılmasıyla mümkündür. Bu nedenle, 2 Temmuz 1993 tarihinde gerçekleştirilen Sivas Katliamı’nın faillerinin, katliamda payı olan örgütlerin, varsa devlet kurumlarının tespit edilip gerekli işlemlerin başlatılması ve toplumsal adaleti sağlayacak süreçlerin işletilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması elzemdir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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