Rusya'da askeri dezialtıda yangın: 14 ölü

Rusya Donanması adına okyanus tabanında inceleme yapmakla görevlendirilen bir denizaltıda ülke karasuları içerisindeyken çıkan yangında 14 denizcinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yangının denizaltının biyometrik ölçüm yaptığı esnada çıktığı kaydedildi. Yangının mürettebat tarafından söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, 14 denizcinin zehirli gaz salınımından dolayı hayatlarını kaybettiği bilgisi verildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu denizaltının şu anda, Barents Denizine kıyısı olan Severomorsk liman kentinde bulunduğu paylaşıldı.

Sputnik'in aktardığına göre, denizaltının mürettebatı, "bilimsel araştırmalar" kapsamında okyanus tabanını incelemekle görevlendirilmişti.

"NÜKLEER DENİZALTI" İDDİASI

Rus medya kuruluşu RBC ise askeri bir kaynağa dayanarak, yangın çıkan aracın nükleer bir denizaltı olduğunu duyurdu. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

NORVEÇ: RADYASYON SIZINTISI YOK

Olayın ardından Norveç’ten "radyasyon sızıntısı yok" açıklaması geldi. Norveçli yetkililer, “Kontrolleri yaptık ve bölgede fazla yüksek radyasyon seviyeleri ölçülmüyor” açıklaması yaptı. Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Ajansı, Rus yetkililerin kendilerine denizaltıda bir gaz patlaması yaşandığı bilgisi verdiğini de duyurdu. (DIŞ HABERLER)