Barış Pehlivan, Fetullah Gülen'e "hakareti" siteden kaldırmadığı için ceza aldı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a, Odatv'de yayınlanan Fetullah Gülen haberlerinin altında yer alan ve hakaret içerdiği iddia edilen yorumların kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararına uymadığı gerekçesi 2012 yılında verilen 5 ay hapis cezasının hükmü açıklandı. Hükmün açıklanmasının nedeni ise Pehlivan'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada ceza alması oldu.

CEZA 2012'DE VERİLDİ

2010-2011 yıllarında Odatv'de yer alan Fetullah Gülen haberlerinin altındaki Gülen'e ilişkin yorumlar, Fethullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli'nin başvurusuyla "hakaret içerdikleri" iddiasıyla yasaklatıldı. Ardından 49 yorum hariç karara direnen Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a dava açıldı. Beyoğlu savcısının iddianamesiyle açılan davada, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimi, Barış Pehlivan’a 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklamasını erteledi. Kararda, Pehlivan'ın 5 yıl içerisinde bilerek suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağı belirtildi.

CEZANIN YENİDEN GÜNDEME GELMESİNİN NEDENİ "CUMHURBAŞKANINA HAKARET" DAVASI

Barış Pehlivan hakkında bu 5 yıllık süre içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Davanın gerekçesi, ABD’li ünlü komedyen John Oliver'ın Beştepe’ye yapılan saraya yönelik eleştirilerinin ve esprilerinin Odatv tarafından haberleştirilmesiydi. Pehlivan, 3 yıl süren davanın sonunda 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Bu ceza ertelendi ancak 5 yıllık süre içerisinde yeniden ceza alan Pehlivan'ın Fetullah Gülen'in şikayetçi olduğu davada aldığı 5 ay hapis cezasının hükmünün açıklanması gündeme geldi.

İSTİNAF YOLU AÇIK

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen hüküm açıklama duruşmasına Barış Pehlivan katılmadı. Duruşmada hazır bulunan Pehlivan'ın avukatı Tugay Topbaş, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme, Barış Pehlivan hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını hatırlattı ve Pehlivan'ın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediğini belirterek 5 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Odatv'nin haberine göre kararda ise şu ifadeler yer aldı:

“Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,

Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK'nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK'nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…”

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, karara istinaf mahkemesinde itiraz edilebileceğini belirtti.

“GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Sözcü'den Can Özçelik'e konuşan Barış Pehlivan, gazetecilik yapmaya devam edeceğini vurgulayarak “Türkiye'de hukuk sisteminin geldiği noktayı en net gösteren davalardan biriydi bu. Erdoğan'dan ceza alınca Fetullah Gülen'i ‘promosyon' diye verdiler. Hapisler korkutamaz, dün olduğu gibi inadına gazetecilik yapacağım” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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