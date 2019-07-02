02 Temmuz 2019 19:31

Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz

1 Temmuz'da aramızdan ayrılan Evrensel yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı'yı uğurluyoruz. Saygılı için 4 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Karacaahmet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz

Fotoğraf: Evrensel

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    Gazetemizin yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz. Yakalandığı amansız hastalığı sonucu 1 Temmuz sabahı yitirdiğimiz Saygılı için 4 Temmuz Perşembe günü Karacaahmet Mezarlığı’nda bir tören düzenlenecek.

    Mezarlığın Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan Eski Kapı (Alt Kapı) girişindeki Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi mevkiinde saat 11.30’da toplanılacak. Saygılı’yı uğurlama töreni toplanmanın ardından saat 12.00’de başlayacak.

    Ailesine, dostlarına ve bütün arkadaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

    Rıza Saygılı, yaşamını işçi sınıfının ve emekçilerin savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız bir dünya idealine adamıştı ve şimdi bu idealler için mücadelede yaşamaya devam edecek. (EVRENSEL GAZETESİ)

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    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz
    Rıza Saygılı’yı uğurluyoruz

    1 Temmuz'da aramızdan ayrılan Evrensel yazarlarından, eğitimci, çevirmen Rıza Saygılı'yı uğurluyoruz. Saygılı için 4 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Karacaahmet Mezarlığı'nda tören düzenlenecek.

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