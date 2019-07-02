40 derece sıcaklıkta 14 saat çalışmanın bedeli 50 TL

Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Urfa’da gün boyu tarlada güneş altında çalışan işçiler, emeklerinin karşılığını alamıyor. 14 saat çalışma sonucu günlük 50 TL alan işçiler, “Bu para 1 kilo ete denk düşüyor” diyor.

Mevsim sıcaklarının yaşamı zorlaştırdığı kentlerden biri olan Urfa’da tarlalarda çapa, sulama ve ürün toplama işi yapan tarım işçileri, sabahtan akşama kadar güneşin kavurucu ışınlarına maruz kalıyor. Tüm aile fertleriyle sabah 05.00’ten akşam 19.00’a kadar 50 lira yevmiyeyle çalışan tarım işçilerinin maruz kaldığı sıcaklık 40 derecenin üstünde. Mezopotamya Ajansında yer alan habere göre; Suruç ovasında bu zorlu şartları yaşayan ailelerden birisi Kılıç ailesi.

Eşi ve üç çocuğuyla birlikte tarlada çalışan Sara Kılıç, önceleri Türkiye’nin batı illerine mevsimlik işçi olarak gittiklerini, Suruç’a suyun gelmesiyle son 4 yıldır kendi memleketlerinde çalıştıklarını söyledi. Sabah saat 05.00’te kalkıp akşam saat 19.00’a kadar tarlada çalıştıklarını aktaran Kılıç, “Eve gittiğimizde bazen akşam yemeği dahi yemeden yatıyoruz. Böyle bir çile çekiyoruz. Hasret kaldık elbiselerimizi yıkamaya, duş almaya.Yorgunluktan başımızı kaldıramayacak hale geliyoruz. Karın tokluğuna yani 50 lira yevmiyeyle çalışıyoruz. 3 -4 ay böyle çalışıyoruz, bakalım ne zaman parasını alabileceğiz” dedi.

Çocuklarının aynı eziyeti yaşamaması için onları okuttuğunu ancak hiçbirinin iş bulamadıklarını dile getiren Kılıç, çocuklarının da kendisiyle birlikte tarlada çalıştığını söyledi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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