ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan öğrencilerin öğrenim kredileri kesildi

Derya KAYA

Ankara

ODTÜ'de düzenlenen 9. Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 23 öğrencinin öğrenim kredileri kesildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün öğrencilere yaptığı bildirimde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yazısına istinaden anarşi, terör, öğrenim özgürlüğünü ihlal etme gibi suçlamalar gerekçe gösterildi.

9.ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 23 öğrencinin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan aldığı öğrenim kredileri kesildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrencilere gönderdiği belgede, “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili yazısına istinaden, Genel Müdürlüğümüzden almakta olduğunuz öğrenim krediniz mevzuatımız gereğince, burs/kredi verilmeyecek haller; 'öğrenim görmekte olduğu öğrenim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğrenim kurumu ya da barındığı yurdun dışında, münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (direniş, boykot, işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulanan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar, vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya birkaçını bulunduran öğrencilere” verilmez hükmünde olduğundan 2019 temmuz ayından itibaren kesilmiştir.”

Ayrıca öğrenim kredisi borçlarının ise 2021 temmuz ayından itibaren ödenmesi istendi.