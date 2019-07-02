İmamoğlu ve Yavaş’ın Sivas Katliamı paylaşımlarına sosyal medyadan tepki

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Katliamı'nın 26. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla tepki çekti.

Sivas'a Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter’da mesaj paylaştı.

İmamoğlu’nun katliamı ‘olay’ olarak niteledi ve mesajda şu ifadelere yer verdi:

“2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşananlar hem insanlık hem ülkemiz tarihinde kara bir lekedir. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm canları rahmet ve özlemle anıyorum. #unutMADIMAKlımda"

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yaşananlar hem insanlık hem ülkemiz tarihinde kara bir lekedir. Bu acı olayda kaybettiğimiz tüm canları rahmet ve özlemle anıyorum. #unutMADIMAKlımda — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 2 Temmuz 2019

Tepkilerin ardından İmamoğlu'nun 2013'te attığı ve "Katliam" ifadesini kullandığı payulaşımı gündeme geldi.

Sivas Katliamını lanetliyor, yaşamını yitirenleri saygıyla anıyoruz... pic.twitter.com/G9ePF0L1Zp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 2 Temmuz 2013

Yavaş da mesajında “provokasyon” ve “ihmal” ifadesini kullandı:

“2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. #UnutmadıMADIMAKlımda"

2 Temmuz 1993 günü Sivas’ta meydana gelen provokasyon ve ağır ihmal sonucu hayatını kaybeden aydın ve sanatçılarımızı saygıyla anıyor, yaşadığımız onca acıya rağmen kardeşliğini hiç bozmayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. #UnutmadıMADIMAKlımda — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 2 Temmuz 2019

Yavaş, tepkilerin ardından bir mesaj daha ve katliam ifadeleriniş paylaştı:

“Sivas Katliamı 280 karaktere sığamayacak kadar acı, vahşi ve canicedir. Provokatör caniler ile ihmalkar yönetim anlayışı, tarihimizin en büyük katliamlarından birine sebep olmuştur. Hiçbir gerekçe veya yorum bu katliamı yumuşatamaz."

Sivas Katliamı 280 karaktere sığamayacak kadar acı, vahşi ve canicedir.



Provokatör caniler ile ihmalkar yönetim anlayışı, tarihimizin en büyük katliamlarından birine sebep olmuştur.



Hiçbir gerekçe veya yorum bu katliamı yumuşatamaz. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 2 Temmuz 2019

CHP’li başkanların bu mesajları sosyal medyada tepki gördü.

bu da en sevilen türküyü söylemiş. provokasyon https://t.co/kZykT5x54C — varcharian (@varcharian) 2 Temmuz 2019

Nasıl bir şey 'yaşandı' mesela Madımak'ta?

Ne oldu tam olarak Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te?

Bu vahşete 'olay', 'provokasyon', 'ihmal' demek hak mıdır?

Onca insanın yakılarak öldürülmesine 'katliam' demek bu kadar mı zor?#unutMADIMAKlımda#SivasKatliamı pic.twitter.com/VT9CDh4W42 — Erdal İmrek (@erdalimrek) 2 Temmuz 2019

(HABER MERKEZİ)