İlk 6 ayda 80 işyerinin kapandığı Bismil esnafı: Yaptığımız işin kârı kalmadı

Ekonomik krizden dolayı ilk altı ayda 80 işyerinin kepenk kapattığı Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde esnaf, her şeyin zamlandığını, yaptıkları işin kârının kalmadığını, zar zor borçlarını ödeyebildiklerini söyleyerek, kepenk kapatma noktasında olduklarını dile getirdi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden yurttaşlarla birlikte esnaf da etkileniyor. Kentlerde iş yapamayan esnaf, iş yerlerini bir bir kapatmak zorunda kalıyor.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) verilerine göre; 2019 yılının ilk 5 ayında 912 işyeri kapanırken, Bismil Esnaf ve Sanatkarlar Odası verilerine göre ise 6 ayda ilçede 80 iş yeri kepenk kapattı.

“BIRAK YASTIK ALTINI NEREDEYSE YASTIK GİDECEK”

Nafiz Tanrıkulu, 11 yıldır kuyumculuk yapıyor. 2015 yılından bu yana ekonominin daha da kötüye gittiğini ifade eden Tanrıkulu, “Eskiden insanlar tekstil, çiftçilik ya da hayvancılıktan kazandığı parayla gelip altın alıp ya evleniyor ya da birikim yapıyordu. Yastık altı yapanlar da kalmamış şimdi. Bırak yastık altını, neredeyse yastık gidecek. Ekonomi o derece kötü. Aslında bu, ekonominin ne aşamaya geldiğinin bir göstergesidir” dedi.

“HER ŞEYE SÜREKLİ ZAM GELİYOR”

Fırıncı Koçer Yılmaz da, 30 yıllık fırıncı. Meslek hayatı boyunca karşılaştığı en büyük ekonomik krizi yaşadığını söylüyor. 50 TL olan un çuvalının şu an 110 TL’ye çıktığına, odunun tonunun 250 iken 500 TL’ye çıktığına dikkat çeken Yılmaz, “Kaç yıl içerisinde o kadar zam geldi ki artık hangisine yetişeceğimizi şaşırdık. Şu an yaptığımız işin neredeyse hiçbir kârı kalmamış durumda. Aldığımız odundan tuza kadar her şeye sürekli zam geliyor. Bunun elektriği ve suyu da var” şeklinde konuştu.

“ZAR ZOR BORCUMUZU ÖDÜYORUZ”

26 yıldır giyim mağazası işleten Hekime Karagöz de, ekonomik krizle birlikte 7 TL’ye sattığı elbiseleri şu an 15 TL’ye sattığını belirterek, “Bir atlet 10 TL iken, şimdi 20 TL. Esnafın çoğu şu an borçla boğuşuyor. Kumaşa, elbiseye gelen zammın yanında bir de elektriğe gelen zam, esnafı tam bitirme noktasına getiriyor. Zar zor borcumuzu ödüyoruz” dedi.

13 yıllık terzi Melda Yüksel de 4 yıl öncesine kadar işlerinin iyi olduğunu; ancak geldikleri aşamada kira dahi ödeyemediğini ifade ederek, “2 TL’ye aldığımız ipliğin tanesi şu anda 8 TL. 2 TL’ye aldığımız iğnenin paketi şu an 25 TL olmuş. Elbise lastiğinin kilosu 10 TL’den 35 TL’ye çıktı. Bundan dolayı ne bir şey alabiliyoruz ne de çalışabiliyoruz” diye konuştu. (Diyarbakır/MA)

