"Cinsel güç artırıcı haptan akıl hapına, internette aldatıcı reklamları önleyin"

İnternette aldatıcı reklamların önlenmesi çağrısı: 10 TL’ye 50 milyonu aldatmaya ‘dur’ densin

Reklam konseyi, ilk toplantısını bugün Ankara’da gerçekleştirecek. Toplantıya katılacak olan Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), sosyal medyadaki aldatıcı reklamların önlenmesi için sosyal medya kuruluşlarına da ceza verilmesini isteyeceklerini duyurdu.

Sosyal medyadaki aldatıcı reklamların hiçbir kural tanımadığını vurgulayan TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, aldatılan dolandırılan vatandaş kadar malı taklit edilen, sanayici, reklam veren ve reklam ajanslarının da bu durumdan mağdur olduğuna dikkat çekti.

VURKAÇ USULÜ SPONSORLU REKLAM

Reklam Konseyine tüketiciler adına katılacak olan TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, ‘sosyal medya’daki aldatıcı reklamların vatandaşın sağlığını da tehlikeye atacak bir şekilde virüs gibi yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye’de yaklaşık 50 milyon kullanıcıya adeta vur-kaç usulü, yalnızca beş on liraya aldatıcı reklam yapmanın mümkün olduğunu belirten Vargı, “Yaklaşık beş yıldır sosyal medyadaki aldatıcı reklamları takip ediyoruz. Üç yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen sosyal medyadaki aldatıcı sağlık reklamları toplantısında, bazı sosyal medya kuruluşlarının temsilcilerine bu örnekleri sunmuş ve birer mecra kuruluşu olarak sorumluluklarını yerine getirmelerini istemiştik. Ancak ne yazık ki aldatıcı reklamlar süratle çoğaldı” şeklinde konuştu.

CİNSELLİKTEN AKIL HAPINA KADAR YOK YOK!

Bilinen kaliteli ayakkabı, tekstil ürünleri, saat gibi markaların taklitleri ile başlayan aldatıcılık, ağrı kesici kremlerden, cinsel güç arttırıcı macunlara ve hatta ders çalışma akıl hapı denilen ürünlere kadar giderek yaygınlaşmış durumda. İşin yakıt tasarrufu yaptığı iddia edilen cihazlara, kaporta çiziği giderdiğini iddia eden kalemlere kadar akla hayale gelmeyen konulara uzandığını ifade eden Vargı şu bilgileri paylaştı: “Bu firmalar birkaç gün yayında kalarak adeta ‘vur kaç’ usulü ile binlerce tüketiciyi aldatmaya devam etmektedirler. Ülkemizdeki 50 milyon insanın girdiği bu mecralar, ne yazık ki bir mecra kuruluşu olarak görev ve sorumluluğunu yerine getirememekte, yalnızca şikayet üzerine bu tür reklamların yayınlarını ancak birkaç gün sonra silebilmektedir.”

TÜDEF Genel Başkan Vekili Vargı, dürüst sanayici, reklam veren ve reklam ajanslarının da kontrolsüz şekilde büyüyen bu aldatıcı sektörden rahatsız olduklarını dile getirerek, “Yasa gereğince aldatıcı reklamları yayınlayan mecra kuruluşlarına da artık para cezası uygulanmasını isteyeceğiz” dedi.

Sosyal medya kuruluşlarının, bir reklamın aldatıcı olup olmadığını kontrol ettikten sonra yayınlaması gerektiğini belirten Vargı, bu nedenle konuyu, reklam veren ve reklam ajansları ile de birlikte ele alacaklarını vurguladı.

LOGO DEĞİŞTİRİP ALDATMAYA DEVAM!

Sosyal medya kuruluşlarında yayınlanan aldatıcı reklamlar kadar, özellikle TÜRKSAT üzerinden, sürekli olarak logolarını değiştirerek yayın yapan birçok televizyon kanalının, özellikle bitkisel ilaçları ve kremleri geçersiz ve aslı olmayan ‘sağlığa iyi gelir iddiaları’ ile satmaya devam ettiğine dikkat çeken TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı şu noktalara dikkat çekti: “Gece saat 24.00’ten sonra yayınlanan reklamlarda açık saçık görüntülerle, cinsel gücü arttırdığı iddia edilen ve içlerine ‘sildenafil’ ilaç etken maddesi karıştırılan kuvvet macunları pazarlanmaktadır. Tarım Bakanlığı’nın yaptığı gıda denetimlerinde ortaya çıkartılan ve içine ilaç etken maddesi katıldığı anlaşılan bu tür ürünler, halkın sağlığı ile oynamaya devam etmektedir. RTÜK tarafından verilen ağır para cezalarına ve lisans iptallerine rağmen, bu kanallar her türlü aldatıcı ürünü, pazarlamaya devam etmektedir. Kamuoyunda sağlık konusunda tanınmış öğretim üyelerinin de görüntüleri kullanarak bu tür ürünleri satmaya devam etmektedirler. Bu reklamları da masaya yatırıp ortaklaşa kesin çözümler bulunmasını isteyeceğiz.” (EKONOMİ SERVİSİ)