Müzeyyen Şevkin: Eğitim-öğretim cemaatlerin inisiyatifine bırakılmamalıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kız çocuklarının eğitim sorunlarının araştırılması, eğitime katılması için araştırma önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, taşımalı eğitim sistemiyle okulları kapanan köylerdeki kız çocuklarının büyük oranda okullaşamadığını dile getirdi.

Aladağ'da yurt yangınında kız çocuklarının hayatını kaybettiğini hatırlatan Şevkin, “Bu çocuklarımız zorunlu olarak, başka seçenekleri olmadığı için taşımalı ve yatılı eğitim sistemine dahil olmak zorundaydı. Çünkü kendi köylerinde okuyabilecekleri bir okul yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, küçük çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatını başka kişilerin, kurumların ya da cemaatlerin inisiyatifine bırakmamalıdır” dedi. Aladağ’da çocuklarını kaybeden ailelerin adalet beklediğini ancak dava sürecinde tutuklu hiç kimsenin kalmadığını hatırlatan Dr. Şevkin, “Asıl sorun sistemden kaynaklanmaktadır. Parasız eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, kız çocuklarımızın daha çok okullara yönlendirilmesi, küçük çocuklarımızın ailelerinden uzaklaştırılmasının önlenmesi bu devletimizin asli görevidir. Sosyal devlet ilkesi gereği bu gerçekliklerle hareket edilmek zorundadır” diye konuştu.

“EĞİTİM YA DA İŞ HAYATINDA YER ALMAYAN 15-19 YAŞ ARASI KADINLARIN SAYISI ERKEKLERDEN DAHA FAZLA”

Konuyla ilgili Meclis’e araştırma önergesi sunan Dr. Şevkin, Türkiye’de kız çocuklarının eğitime katılım oranının oldukça düşük seyrettiğini vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu'nun ‘Küresel Cinsiyet Eşitsizlik Raporu’nda Türkiye’nin ‘kız çocuklarının eğitime katılımı’ başlığında 145 ülke arasında 130'uncu sırada yer aldığına işaret eden Şevkin, eğitim ya da iş hayatında yer almayan 15-19 yaş arası kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olmasının da endişe yarattığını ifade etti. (Adana/EVRENSEL)