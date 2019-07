Muğla’da ulaşım zammı sonrası öğrencilerden boykot: #OtobüsteDeğilBoykottayız

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından kartlı binişte öğrenci ücreti 2,35 TL’ye, sivil 3,05 TL’ye, kartsız binişte öğrenci ve sivil ücretleri ise 4 TL’ye yükseldi.

Muğla’da Özel Toplu Taşıma Esnafı ve Oda Başkanlıklarınca yapılan zam talebi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda görüşüldü ve maliyet artışlarına göre sunulan zam listesi kurulda kabul edildi. Buna göre kartlı binişte öğrenci 1.95 TL’den 2.35 TL’ye, kartlı sivil 2.55 TL’den 3.05 TL’ye, kartsız öğrenci 2.75 TL’den 4 TL’ye, kartsız sivil ise 3.25 TL’den 4 TL’ye yükseldi.

Yapılan zam özellikle öğrenciler tarafından yoğun tepkiyle karşılandı. Düzenleme ile nakit ödemede öğrenci-sivil ayrımı da kaldırıldı. Öğrenciler için ulaşım ücreti nakit ödemede 2.27 TL’den 4 TL’ye çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Üniversite öğrencileri zamma karşı boykot çağrısı yaptı.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada “Muğla’da yaşayan öğrenciler olarak son ulaşım zammından sonra Muğla’da çektiğimiz konut, barınma gibi dertlerimize bir yenisi daha eklendi. Öğrencileri müşteri gibi gören zihniyet, zaten geçim sıkıntısı çeken halkı iyice sefalete sürüklüyor. İstanbul’da Ankara'da, Mersin’de, Adana, İzmir’de Türkiye’nin birçok belediyesi yoksullukla mücadele için ulaşım ücretlerini yarı fiyatına indirirken Muğla Büyükşehir Belediyesi neredeyse iki katına çıkarıyor. Bu zamlar sadece biz öğrencileri değil Muğla’da yaşayan tüm insanları etkiliyor. 01 Temmuz 2019 tarihi ile belediye hiçbir gerekçe göstermeden öğrenci-tam ayrımını kaldırmış 2,75 TL olan ulaşım ücretini 4 TL yapmıştır. Kartla 1,95 TL olan öğrenci ücretini 2,35 TL yapmıştır. Tam ücretini de 4 TL’ye çıkarmıştır. Bu zamları kabul etmemiz mümkün değildir. Zamların geri çekilmesi, önceden varolan ücretlerin indirilmesi talebimizdir. Buradan Muğla’da yaşayan herkese sesleniyoruz, bu ulaşım zamlarını boykot ediyoruz. Herkesi 02 Temmuz 2019 Salı günü toplu taşıma araçlarını kullanmamaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"ZATEN KRİZDE AİLELERİMİZ ZORLUK ÇEKİYOR"

Evrensel'e konuşan ve ismini vermek istemeyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi, “Her yıl ulaşıma neredeyse iki kere zam geliyor. Diğer CHP belediyeleri mevcut olan ücretleri yarıya indirirken Muğla Büyükşehir Belediyesinin de CHP belediyesi olmasına rağmen tam tersi uygulamalr yapması hayret verici. Bize burada öğrenci değil de müşteri gözüyle bakıyorlar” dedi. Arkeoloji öğrencisi olan Barış, “Zaten bu kriz döneminde ailelerimiz bize para yollamakta sıkıntı çekiyor. Diğer CHP belediyeri yoksullukla mücadele için ulaşıma indirim yapıyor. Burada neden böyle bir uygulama var anlamış değilim. Barınma sorunumuz almış başını gidiyor. Kutu kadar evlere 1000-1800 TL arası para ödüyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bir de ulaşıma sürekli zam geliyor. Türkiye’nin en pahalı ulaşımı burada olmasına rağmen hala zam üstüne zam yapılıyor” ifadelerini kullandı.

"HALKIN TALEPLERİNE KULAK ASILDI"

Bir inşaat işçisi olan Sercan B. ise, “Hükümetin savaş ve israf politikaları ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Ama şunu görüyorum ki Muğla da bir AKP belediyesinden farksız yönetilmekte. Halkın taleplerine kulak asmadan, durumu gözetilmeden hergün halkın aleyhine uygulamalar getiriliyor. Tüm belediyeler yoksulluğun çaresini arıyor ama Muğla Belediyesi her şeyi bizim sırtımıza yüklüyor. Bu ulaşım zammı akıl alacak gibi değil hemen geri çekilmeli. Yoksa güçlü bir tepkiyle karşılaşacaklar. Her şey sadece İstanbul’da değil her yerde güzel olsun. Allah’tan korksunlar 5 km yol 4 TL olur mu?” diye sitem etti. (Muğla/EVRENSEL)