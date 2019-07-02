Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren Asım Bezirci mezarı başında anıldı

Türkiye Yazarlar Sendikası 2 Temmuz Sivas Katliamı’nı anmak için Zincirlikuyu mezarlığındaki Yazar ve Edebiyat Tarihçisi Asım Bezirci’nin mezarında bir anma düzenledi. Anmaya Türkiye Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Köz de katıldı.

Anmada konuşan TYS Başkanı Adnan Özyalçıner, Sivas Katliamı’nda kaybettiklerini hatırlatarak, “Bedenlerini yaksalar da düşüncelerini yok edemezler” dedi. Kitaplarıyla, ürettikleriyle binlere ulaştıklarını belirten Özyalçıner, Asım Bezirci’nin kendisinin de bir halk çocuğu olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak, “Yakılan halk çocuklarının tırnaklarıyla kazıyarak elde ettikleri emekleridir. Bugün de yakılmak, yok edilmek istenen özgürlüğün, kardeşliğin, barışın yaratıcısı emektir” dedi. Özyalçıner, bu emeğin Asım Bezirci’de karşılığını bulduğuna işaret ederek, “Asım Bezirci’nin düşüncesi insanlık eşittir kardeşlik demektir. Bezirci bu düşüncesinden ölümü pahasına da olsa hiç vazgeçmemiştir” dedi.

Asım Bezirci ile Rıfat Ilgaz’ın hem iki şair hem de iki sıkı dost olduklarını vurgulayan Aydın Ilgaz, “Toplumcu-gerçekçi şairleri ne yazık ki küçümsemeye kalkmışlardır. Onlar ne yaptılarsa halk için yaptılar. Onlar gerçekten gerçeği gördüler. Onlar omuzlarına takılı apoletlerle veyahut adlarına takılan unvanlarla değil yazdıklarıyla yaşamaya devam edecekler” dedi.

Yazar Tahir Şilkan da Rıfat Ilgaz’ın Sivas Katliamı’ndan sonra “Firavunlar tabletleri kırdılar, Hitler orduları Avrupa’daki bütün kütüphaneleri yaktılar ama dünyanın hiçbir yerinde bir binaya aydınları toplayıp yakmadılar” dediğini hatırlattı. (İstanbul/EVRENSEL)

2 Temmuz Sivas Katliamı: Bugüne kadar iktidarlar yangına su değil benzin taşıdı