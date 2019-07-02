EMEP: Suriye’den ders alınsın, Libya’dan elinizi çekin

Emek Partisi genel merkezi, Libya ile AKP Hükümeti arasında yükselen gerilime dair açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye dahil tüm yabancı güçlerin ülkeden elini çekmesi çağrısı yapıldı. Libya’da çatışan taraflardan biri olan General Hafter güçleri, “içişlerine karıştığı” gerekçesiyle Türkiye’yi “düşman” ilan etmiş, Libya’da bulunan 6 Türkiye vatandaşı önce alıkonulmuş ardından serbest bırakılmıştı.

"LİBYA’DA NE İŞİ VAR?"

EMEP’in açıklamasında ise “Henüz Kaddafi linç edilip öldürülmeden önce Erdoğan, ‘Libya’da ne işi var?’ diyerek NATO müdahalesine karşı çıkmış ama ertesi günü İzmir, Libya’ya saldırıda NATO karargâhı yapılmıştı” hatırlatması yapılarak, “O zamandan bugüne Libya’da hiç durmayan müdahaleler ve iç çatışmalarda bir tarafta hep müttefikleriyle birlikte Müslüman Kardeşler oldu. Yanlarında da Türkiye. İrili-ufaklı silahlı gruplar sayılmazsa Trablus ve Bingazi’de oluşan iki güç merkezinden birinin, Trablus’un yanında yer aldı AKP iktidarı. Diğer tarafta da Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ittifakının desteklediği General Halife Hafter’in egemenliğinde Tobruk-Bingazi hükümeti” denildi.

"TÜRKİYE SİLAHLARI LİBYA’DA"

Suriye’de olduğu gibi Libya’da da savaşın tarafı haline gelen Türkiye yönetiminin o günden bugüne desteklediği kesimlere sağladığı silahların dünya kamuoyu tarafından bilindiğine dikkat çekilen açıklamada, Eylül 2018’de BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporla da Türkiye’den silah sevkiyatının tescillendiği belirtildi. Açıklamada, “Gelinen aşamada Hafter tarafının Trablus’a yönelik başlattığı saldırının durdurulması gözleri bir kez daha Türkiye’ye ve desteğine çevrilmesine neden oldu. Türk şirketlerinin, gemilerinin vb. hedef alınacağını açıklayan Hafter yönetimi 6 Türkiye vatandaşını tutukladı. Tutuklamaların ne olduğu tam anlaşılmadan serbest bırakıldıklarına dair bilgi geldi.”

"ÇATIŞMACI VE YAYILMACI POLİTİKALARA SON VERİLSİN"

“Bugün Libya’da sadece Türkiye değil, başta ABD olmak üzere tüm emperyalist güçler ve işbirlikçileri cirit atmaktadır. Aynen Suriye’de, Irak’ta… Ortadoğu’da olduğu gibi. Ve sonuçta yine mazlum halklar acı çekmektedir” denilen açıklama şöyle devam etti: “AKP iktidarının hevesle savunduğu ve özellikle ‘Osmanlı Bakiyesi’ diye adlandırdığı topraklar üzerindeki bu yayılmacı emellerinin bedelini o ülkelerin halklarının yanı sıra Türkiye’nin işçi ve emekçileri, yoksul halkı ödemektedir. Suriye’de desteklenen IŞİD ve benzeri örgütlerin hem Ortadoğu hem de Türkiye halklarına verdiği zarar unutulmayacaktır. Şimdi yine farklı cihadist gruplar üzerinden Libya’da da benzer bir politikanın sürdürülüyor olması kabul edilemez. Libya’nın geleceğine yine Libya halkı karar vermelidir. Tüm emperyalist güçler ve işbirlikçileri elini Libya’dan çekmelidir. Türkiye egemenleri ve iktidarı da bu yayılmacı ve çatışmacı politikalarına son vermelidir.” (HABER MERKEZİ)

Libya'da alıkonulan Türkiye vatandaşı 6 kişi serbest bırakıldı

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