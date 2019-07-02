Gürkan: Sorunları restorasyon değil emekçilerin örgütlü mücadelesi çözebilir
Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ile seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu ve gündemdeki tartışmaları değerlendirdik.
02 Temmuz 2019 15:02Son Güncellenme Tarihi: 02 Temmuz 2019 16:35
Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, Gündem Özel'de Zeliş ırmak'ın sorularını yanıtladı. Gürkan ile seçim sonrası ortaya çıkan tabloyu, başkanlık sistemine ilişkin eleştirileri, ittifak tartışmalarını ve gündemdeki diğer gelişmeleri değerlendirdik. (EVRENSEL WEB TV)
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