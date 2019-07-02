AKP İstanbul İl Başkanlığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na randevu vermedi

Siyasi partilerin İstanbul il başkanlıklarını ziyaret programı hazırlayan Ekrem İmamoğlu, CHP ile görüştü, AKP’nin teklifi reddettiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra siyasi partilerin il başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ilkini, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına yaptı.

Şişhane'deki CHP İl Başkanlığı binasına gelen İmamoğlu, burada CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, “MHP'den henüz dönüş almadık. AK Parti bize randevu vermedi ama girişimlere devam edeceğiz. Bu bizim yaptığımız uygulamanın bir eksikliği değildir. Uygulamayı güzel yaptık. Biz yazı ile talep ettik. Daha sonra telefonla talep ettik ama randevu vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu bir reddediş mi değil mi, zaman içerisinde göreceğiz” dedi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep edeceğini açıkladı. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanını makama davet etmedim. Aksine ben randevu talebinde bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu, vatandaşlardan gelen kumbara ve zarfları Ekrem İmamoğlu’na verdi. İmamoğlu da Kaftancıoğlu’na Kız Kulesi’nin resmedildiği seramik tablo hediye etti.

"ODALARA DA UĞRASANIZ"

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevresel Etki Değerlendirme Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı da sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’na seslendi. Yapıcı “Odalara da bir uğrasanız. Yıllardır ülkemizin kentlerimizin kırlarımızın insanımızın sorunlarını dert edinmiş meslek odalarımız iktidar tarafından düşman ilan edilmiş durumda” paylaşımında bulundu. (HABER MERKEZİ)

Yıllardır ülkemizin kentlerimizin kırlarımızın insanımızın sorunlarını dert edinmiş meslek odalarımız iktidar tarafından düşman ilan edilmiş durumda... — mücella yapıcı (@MucellaYapici) 2 Temmuz 2019