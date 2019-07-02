Avukatlar İmralı’ya gitmek için yeniden başvuru yaptı

Meral Akşener: Her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben Sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini düşünüyorum.