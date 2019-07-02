Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin grevi 16. gününde
Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde çalışırken ödenmeyen ücretleri için grev başlatan işçiler, grevin 16. gününde bir kez daha yetkililere seslendi.
Suudi Arabistan’ın Tebük kentinde Baytur firmasına bağlı çalışan Türkiyeli inşaat işçilerinin grevi 16. gününde. Ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle grev başlatan işçiler, polis saldırısı ve gözaltı uygulamalarına karşın grevlerini kararlı şekilde devam ettiriyor.
Dün gece grevi Baytur ofisinin içinde sürdüren işçiler “Ofiste hiçbir yetkili ve muhattap yok. Çalışırken aslan kesilenler hakkımızı aradığımızda yok oluyorlar” dedi.
İşçiler bugün yapılan basın açıklamasında ise, “Tüm yetkililere sesleniyoruz, 16 gündür grevde olduğumuz bilindiği halde neden hala adım atılmadı? Bizler bu haklı direnişimizi tüm haklarımızı alan kadar sürdüreceğiz. Haklı taleplerimizin bir an önce karşılanması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bizleri görmezden gelenlere sesleniyoruz, inşaat işçileri köle değildir” dedi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)