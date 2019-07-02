Bahçeli’den AKP'lilere: Sistemi tartışıp CHP'nin değirmenine su taşımayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık sistemini eleştiren AKP’li yöneticileri uyardı: AK Partili bazı yöneticilerin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında tartışması normaldir. Nitekim bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin yoluna su taşıyacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

“Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır. Bunlar ne istiyorlar, neyi amaçlıyorlar, koalisyonlar dönemine geri mi dönülsün? Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı düşünüyorlar? Görüşümüz bellidir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gelişmesi ve güçlenmesi için atılacak samimi ve dürüst adımların sonuna kadara yanındayız, arkasındayız"

“AK Partili bazı yöneticilerin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eğer varsa aksayan yönleriyle ilgili kendi aralarında tartışması normaldir. Nitekim bunu kamuoyu önünde dile getirmeleri CHP’nin yoluna su taşıyacaktır, yanlıştır, bunu yapmalarına onayımız yoktur.”

“31 Mart ve 23 Haziran’da sadece mahalli iradeler seçilmiştir. CHP’nin fırsatçılık yapması, İP’in bundan medet umması gafilliktir.”

“Zillet ittifakı tutunacağı bir dal bulursa 31 Mart’tan sonra bir kez daha sistem tartışması başlatacak, bu nedenle 31 Mart seçimi önemliydi. Mahalli iradeler yönetimleriyle merkezi yönetim arasında gerilim ve çelişkinin olmaması toplumsal huzur açısından önemliydi."

DAVUTOĞLU’YA: BU KİŞİNİN YILLARCA ÜLKEMİZİN BAŞINA NE ÇORAPLAR ÖRDÜĞÜNÜ HERKES BİLİYORDUR

“(Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ya) Birden bire yüksek sesle konuşmaya kamuoyu hazırlamaya başlamışlardır. Bunların eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde olması gariptir. Ya yeni bir hal ya da izmihlal davranışı yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle manidardır. Yıllarca susma orucu tutmuş bu kişinin yıllarca ülkemizin başına ne çoraplar ördüğünü herkes biliyordur. Açıklamaları talihsizliktir, trajikomiktir.”

Ahmet Davutoğlu: Bugün susma vakti değildir

YENİ PARTİ TARTIŞMALARI

“Türkiye’nin yeni bir hale değil, yeni bir partiye değil, kararlı ve inançlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Niyet sahipleri bilmiyor ve görmüyorlarsa ikazen kendilerine hatırlatayım; sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır."

“Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023’e kadar kapanmıştır.” (HABER MERKEZİ)