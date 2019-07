Meral Akşener: Her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, "Hâlâ teşekkür bekliyorsun, hiç kusura bakma. Bizden Sayın Bahçeli gibi olmamızı sakın bekleme. Hani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır denir ya her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır" dedi.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

"TRUMP'IN ERDOĞAN'LA YAPTIĞI GÖRÜŞME ESİR ALINDIĞIMIZI ORTAYA KOYDU"

“Dünya birkaç gündür G-20 zirvesini konuşuyor. Türk milletine bambaşka bir hikâye anlatılıyor. 'Trump bizi seviyor, yaptırım olmayacak' manşetlerine inanmayın. Türkiye'ye tezgâh hazırlayanlara karşı elbette devletimizin yanındayız ancak düne kadar düşman olan Trump'ı cici çocuk ilan eden medyaya bakmayın. Trump'ın Erdoğan'la yaptığı görüşme esir alındığımızı ortaya koydu. Trump’ın açıklamalarında yaptırımların gündemden düştüğüne dair bir izlenim yok.”

“Görünen o ki S-400’ler alınsa bile depolarda çürüyecek, gıcır gıcır patriotlar, Boeingler alınacak.”

“SAPIR SAPIR DÖKÜLEN UYDURUK SİSTEME TÜRKİYE NEDEN GEÇTİ”

“Allah aşkına, şu anda sapır sapır dökülen uyduruk sisteme Türkiye neden geçti? Ben Sayın Erdoğan’ın bir kez daha fena halde tufaya getirildiğini, bu sefer de yakın çevresi ve ortağı tarafından kandırıldığını düşünüyorum.”

"Grup toplantılarını iyice dedikodu seanslarına çevirdiler. Erdoğan gelmiş bana kızıyor, 'Yaptıklarımız için niye teşekkür etmiyorsun' diyor. İdarecinin milletten minnet beklediği nerede görülmüş, şaka gibi bir ülke olduk sayenizde. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın… Pardon ’emeklilikte Saray’a takılanlar’ın sorunlarını çözersin, o zaman teşekkür ederiz. 3-5 müteahhitin cebini doldurdun diye teşekkür bekliyorsan daha çok beklersin.”

“BİZDEN SAYIN BAHÇELİ GİBİ OLMAMIZI SAKIN BEKLEME”

“Böyle bir ciddiyetsiz insan grubu görülmemiştir. Hâlâ teşekkür bekliyorsun, hiç kusura bakma. Bizden Sayın Bahçeli gibi olmamızı sakın bekleme. Hani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır denir ya her başarısız iktidarın ardında bir Bahçeli vardır. Her ekonomik krizin arkasında bir Bahçeli vardır. Girdiği her ortaklık bir daha iflah olmuyor. Çok şükür biz ucuz atlattık. İyi ki bizi attı."

“KALDIR GİZLİLİK KARARINI BENİ İFADE VERMEYE ÇAĞIRIN”

“Tek adam diye tutturup koca devleti üç beş zibidiyle yönetmeye kalkan ben miyim? Neredeyse her hafta FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye verdiğimiz önergeleri reddeden ben miyim? Siyasi ayak kimdir diyoruz, siz de diyorsunuz ki bu ne ayak? Tek bir şey istiyorum kaldır gizlilik kararını beni ifade vermeye çağırın. Çağırın ki FETÖ'nün siyasi ayağı kimlerdir konuşalım, araştıralım. Kim kimin ortağıymış konuşalım, araştıralım. Kim kimle iş tutmuş, konuşalım, kim kimin döşeğinde yatmış araştırılsın. Kimler turizm acentesi gibi uçak dolusu adamlarını bunlarla istişare yapmaya göndermiş konuşalım araştırılsın. Babam sizin için, Hoca efendi için, gece dua ediyor diyen damatları konuşalım, araştırılsın.” (HABER MERKEZİ)