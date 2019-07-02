02 Temmuz 2019 10:41

OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

Avusturya’da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısında petrol üretimini kısma kararı 9 ay uzatıldı. İran karardan muaf tutuldu.

OPEC petrol üretimini kısma kararını 9 ay daha uzattı

Fotoğraf: AA

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    Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıkladı.

    Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Quevedo, uzun ancak verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

    Quevedo, “Petrol üretimini azaltma kararını 9 ay uzatma kararı aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim” ifadesini kullandı. Buna göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyor.

    ‘OPEC ÜYELERİNİN ORTAK KARARI’

    Quevedo, Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkelerle yarın yapılacak görüşme sonrasında her iki tarafın oluşturduğu iş birliğinin sürdürüleceğini dile getirdi.

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de bugün alınan kararın arkasında özellikle G20 zirvesinde yapılan önemli görüşmelerin belirleyici bir rol oynadığına işaret ederek, hem ABD ve Çin görüşmesinin hem de Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmenin küresel pazardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.

    Halid el-Falih, 9 ay uzatma kararının OPEC üyesi bütün ülkelerin ortak kararı olduğunu vurgulayarak, OPEC dışı ülkelerin de bu kararı uygulayacağına olan inancını aktardı.

    İRAN KARARDAN MUAF TUTULDU

    ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretimi ve ihracatında büyük düşüş yaşayan İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminin kısıtlanması kararından muaf tutuldu.

    İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, toplantıda İran'ın taleplerinin karşılandığını dile getirdi ve “İran daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutuldu” dedi.

    OPEC verilerine göre, İran'ın geçen yıl mayıs ayındaki ham petrol üretimi günlük 3 milyon 829 bin varilken bu yıl mayıs ayına gelindiğinde bu rakam 2 milyon 370 bin varile geriledi.

    KARAR 31 MART 2020’YE KADAR GEÇERLİ OLACAK

    Bir sonraki OPEC toplantısı 5 Aralık 2019’da yapılacak. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen aralık ayında üretimi kısıtlama kararı almıştı.

    30 Haziran’da sona eren karara göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyordu.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın, anlaşmanın bu haliyle uzatılması hususunda anlaştıklarını açıklamıştı. (Viyana/AA)

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