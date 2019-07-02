4 ilde ‘FETÖ’ operasyonları başlatıldı: Çok sayıda asker için gözaltı talimatı

İstanbul, İzmir, Konya ve Kocaeli’de başlatılan ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu onlarca kişi için gözaltı kararları çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ‘FETÖ’ içerisinde askeri personellerden sorumlu kişilerin özellikle 2012-2016 yılları arasında kamuya açık ve birbirinden bağımsız market / büfe / kırtasiye / lokanta gibi sair işletmelerde kurulu bulunan sabit kontörlü hatları kullanmak suretiyle sorumlu oldukları askeri personeller ile iletişime geçtikleri iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları kapsamında da Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığında faaliyet yürüten 28'i muvazzaf 42 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında yakalama verilenler arasında aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş bulunuyor.

Konya merkezli 25 ilde yürütülen operasyonlarda ise haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 7 ilde yürütülen operasyonlarda da 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilenlerin 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. (AA)