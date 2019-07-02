CHP’den 23 Haziran değerlendirmesi: Bu oyların tamamı bizim oylarımız değil

CHP Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri 23 Haziran’da yüzde 9.2 farkla kazanılan İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı. Buna göre CHP İstanbul’un 39 ilçesinde oyunu arttı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını ise “Bu oyların tamamı bizim oylarımız değil. CHP’nin yanı sıra burada İYİ Parti, HDP, AKP, MHP’nin de oyları var" diye değerlendirdi.

Toplantının başında CHP Genel Başkan Yardımcıları Onursal Adıgüzel ve Fethi Açıkel, seçim sonuçları ve oy geçişkenlikleriyle ilgili bir sunum yaptı. 31 Mart ile 23 Haziran’daki İstanbul seçim sonuçlarının karşılaştırıldığı sunumda Ekrem İmamoğlu’nun aldığı 4 milyon 742 bin oyun yaklaşık yüzde 8’i sandığa gitmeyen farklı siyasi partilerin seçmeninden geldi. AKP seçmeninden yaklaşık yüzde 3 oy alındı. Adaylarını çeken partilerden yaklaşık 1.8 oy geldi.

AKP'NİN SULTANGAZİ VE SULTANBEYLİ HARİÇ 37 İLÇEDE OYU DÜŞTÜ

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre toplantıda şu bilgiler öne çıktı:

AKP’nin Sultangazi ve Sultanbeyli hariç tüm ilçelerde oyları azalırken, İstanbul’un 39 ilçesinde de CHP’nin oyu arttı. Toplam 961 mahalleden 959’unda sayı ve oy olarak CHP oyunda artış oldu. Oyu artmayan iki mahalleden birinde 40, diğerinde sadece 7 oy düşüşü oldu. CHP’nin yarışı önde tamamladığı mahalle sayısı 578. Kalanında AKP önde.

FARK YÜZDE 8.8 BEKLENİYORDU

Seçim öncesi CHP’ye gelen anketler ortalama yüzde 7 fark gösteriyordu. Kararsızların dağılımına göre en kötü senaryo yüzde 3.8, en iyi senaryo yüzde 8.8 fark olarak değerlendiriliyordu. Ancak seçim en iyi senaryonun da üzerinde, yüzde 9.2 farkla sonuçlandı. Bu farkın ise ayrıştırıcı dilin kullanılmaması, ekonomik kriz ve hükümet politikaları, mazbatanın alınması, Karadenizli seçmene "Pontus" benzetmelerin yapılması gibi nedenlerden kaynaklandığı tespitleri yapıldı.

HDP SEÇMENİ İÇİN HASSASİYET UYARISI

Toplantıda Kürt seçmenin desteğine dikkat çeken konuşmalar olduğu, bazı üyelerin yerel çalışmada dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili eleştiriler aldıklarını aktardığı belirtildi. Eleştiriler arasında HDP’nin 31 Mart’taki tavrına dönük söylem düzeyinde yeterli karşılığın verilmediği de yer aldı. Kürt sorununa çözüm üretmek konusunda talepler ve beklentiler dile getirildi.

Toplantıya katılan partililerin aktarımına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçim sonuçlarının olumlu olduğunu ama asıl bundan sonra çok çalışılması gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, “Bu oyların tamamı bizim oylarımız değil. CHP’nin yanı sıra burada İyi Parti, HDP, AKP, MHP’nin de oyları var. Önemli olan bize gelen oyların, verilen desteğin sürdürülebilir olması, bu oyların kazanılması. Sorunları çözücü yaklaşımla çalışmalıyız. Toplumu kucaklayıcı bir politika ve söylem içinde olmalıyız” dedi.

Öte yandan CHP yönetme yetkisi aldığı illerdeki belediyeleri genel merkezde oluşturulan kurullar aracılığıyla izlemeye alacak. Belediyelere proje, hukuk, bütçe konularında destekler sunulurken devamlı olarak da halktaki karşılıkları ölçülecek. (HABER MERKEZİ)