Cumhurbaşkanlığı belirlenen ödeneğin iki katını harcadı!

Yerel seçimlerin ardından AKP'nin kaybettiği belediyelerdeki borçlar ortaya çıkarken bir yandan da israf ve usülsüzlükler tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yayımladığı 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu devletin başlangıç ödeneğinin iki katını harcadığını ortaya koydu. Ayrıca 2018 bütçe açığı hedefi 65.9 milyar lira olarak öngörülürken yıl sonunda bütçe açığı 72.8 milyar lira çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2018 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nu yazan Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre rapordan dikkat çeken bazı veriler şöyle:

- Cumhurbaşkanlığı’nın başlangıç ödeneği 845.3 milyon liraydı. Yıl sonu gerçekleşmesi ise 1.6 milyar lira oldu. Yani iki katına çıktı.

- Geçen yıl dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere yardım amacıyla 818 milyon lira cari transfer ödemesi yapıldı. Bu yardımlar için en fazla transfer yapılan bakanlık 171.7 milyon lira ile Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Onu 129.4 milyon lira ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 121.8 milyon lira ile Sağlık Bakanlığı izledi.

- Diyanet’in başlangıç ödeneği 7.7 milyar liraydı, gerçekleşme 8.3 milyar lira oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN İŞÇİLER YARARLANAMADI

- İşsizlik ödeneği için 2018 yılında 1 milyon 635 bin 111 kişi başvuruda bulundu. 841 bin 847 kişiye toplam 4.8 milyar lira ödeme yapıldı. Oysa İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken para yaklaşık 130 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu kaynağın çok az bir bölümünün işsizler için harcanması dikkat çekti. Ayrıca milyonlarca işsize karşın sadece 842 bin kişi işsizlik maaşından yararlanabildi.

- Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin finansmanı kapsamında toplam 2.2 milyar Avro dış finansman ile Ankara-Niğde Otoyolu Projesi kapsamında toplam 1.1 milyar Avro tutarındaki dış finansmana Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından borç üstlenim taahhüdü verildi.

- Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) çerçevesinde yürütülen projeler için verilen borç üstlenim taahhüt tutarı 2018 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15.4 milyar dolara ulaştı.

- 2018 sonunda merkezi yönetim brüt borç stoku 1.067.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Borcun 586.1 milyar lirası iç borçlardan, 481 milyar lirası dış borçlardan oluştu.

- Geçen yılda vergi yükü yine işçi, memur gibi ücretlilerin üzerindeydi. 2018’de gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler 239.1 milyar lira oldu.

- Bütçede 146.5 milyar lira özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı öngörülmüştü. Yıl sonunda 133.9 milyar lira ile hedefin yüzde 8.6 altında gerçekleşme oldu. (HABER MERKEZİ)

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