02 Temmuz 2019 01:44

Şanghay Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say'dan İzmir'de konser

İKSEV tarafından düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası sahne aldı.

Şanghay Filarmoni Orkestrası ve Fazıl Say'dan İzmir'de konser

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

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    İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali'nin kapanış konserinde, Fazıl Say ve Şanghay Filarmoni Orkestrası birlikte sahne aldı.

    Şanghay Filarmoni Orkestrası, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde, İzmir'deki müzikseverlerle ilk kez buluştu.

    Orkestra, konsere daimi şefleri Liang Zhang yönetiminde, Çinli besteci Ye Xiaogang’ın "The Fading Ginkgo Biloba" eseri ile başladı.

    Piyanist Fazıl Say, iki bölümden oluşan konserin ilk yarısında Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu yorumladı.

    İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede orkestra, konserin ikinci yarısında ise Antonin Dvorak'ın 6. Senfoni'sini seslendirdi.

    Şanghay Filarmoni Orkestrası

    Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

    Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. (İzmir/AA)

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