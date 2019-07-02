02 Temmuz 2019 01:08
Son Güncellenme Tarihi: 02 Temmuz 2019 07:37

Aliağa Petkim Limanı'nda gemi yangını: 1 ölü, 16 yaralı

Aliağa'da SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın çıktı, 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

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Aliağa Petkim Limanı'nda gemi yangını: 1 ölü, 16 yaralı

Fotoğraf: AA

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    İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, iskelede bulunan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. 

    Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, AA muhabirine "SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 16 yaralıdan biri hayatını kaybetti. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.

    Kaymakam Günay, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, tedavilerinin Aliağa Devlet Hastanesinde devam ettiğini aktardı.

    PETKİM'den yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında İtalya bandıralı, Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi. 

    Yangında hayatını kaybeden kişinin, gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia olduğu öğrenildi.

    Öte yandan yangının gerçekleştiği İtalyan bandıralı Synzania isimli geminin, 3 bin 827 grostonluk olduğu, bugün propilen yüklenmesi için Fransa'nın Lavera Limanı'ndan Aliağa'ya geldiği belirtildi. 

    Öte yandan, olaya ilişkin Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. (İzmir/AA)

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