01 Temmuz 2019 22:43

EMO Adana Şubesi: Asgari ücretin yüzde yedisi elektrik faturasına gidiyor

Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi, elektrik zammına dair yaptığı açıklamada "Asgari ücretli yurttaşlar maaşlarının yüzde 7'sini elektrik faturasına ayırmak zorunda" dedi.

EMO Adana Şubesi: Asgari ücretin yüzde yedisi elektrik faturasına gidiyor

Fotoğraf: Pixabay

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    Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adana Şubesi Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik tarifesine ilişkin basın açıklaması yaptı. Konut faturalarına yüzde 15 zam uygulanması ile, son bir yıllık dönemdeki zam oranının yüzde 42`ye ulaştını belirten EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, “4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine göre elektrik faturası 1 yıllık dönemde 42 TL zam yapıldı ve 142.2 TL’ye yükseldi” dedi. Mak, Tüm yurttaşlara, insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan enerji ihtiyacını ekonomik koşullarda karşılamasının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

    Emo Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, odanın hesaplamalarına göre 4 kişilik bir ailenin asgari geçim standartları için aylık tüketeceği elektrik enerjisi miktarının 230 kilovatsaat (kWh) olarak kabul edildiğini belirterek “4 kişilik bir ailenin aylık asgari elektrikfaturası yüzde 15`lik zamla birlikte, 142.2 TL`ye yükseldi. Bir önceki tarifeye göre yüzde 15 oranındaki zam, ailelerin faturalarını 18.5TL yükseltecek. Net asgari ücretin 2020 TL olduğu düşünülürse, asgari ücretli yurttaşlar aylık maaşının yüzde 7`sini elektrik faturalarına ayırmak zorunda kalacak" dedi.

    'PİYASA DENGESİ, MALİYET ARTIŞI’ GEREKÇELERİYLE İZAH EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

    EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak

    EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak | Fotoğraf: Evrensel

    Yerel seçim kampanyasına elektrikte ve doğalgazda indirim müjdesiyle başlayan siyasi iktidarın, yenilenen İstanbul seçimlerin tamamlanmasıyla, ekonomik krizin acı reçetesi için ilk adımı elektrik zammıyla attığını ifade eden Mak, “Aradan geçen bir yıllık dönemde seçim öncesi 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olan tarifede yüzde 10`luk indirim yapılmasına rağmen oluşan bu tablo, genel ekonomik gidişat için ürkütücüdür. Elektrik enerjisi tüm sektörler için temel girdi niteliğinde olduğu için önümüzdeki aylarda tüm mal ve hizmetlerin bir kez daha zamlanması kaçınılmazdır. Son zammın, ‘piyasa dengesi, maliyet artışı’ gerekçeleriyle izah edilmesi mümkün değildir. Ocak ayında indirim yapan EPDK, yerel seçimlerden 1 gün sonra yürürlüğe giren 1 Nisan 2019 tarifesinde de zam yapmamıştır” dedi.

    “EPDK, ZAMMA YOL AÇAN MALİYET ARTIŞLARINI KAMUOYUNA AÇIKLAMALIDIR”

    Üç ay önce zamma ihtiyaç duyulmadığı, 6 ay önce ise indirim yapıldığı koşulların olduğu ‘piyasa yapısının’ 3 ay içinde bu büyüklükte zamma ihtiyaç duymasının izaha muhtaç olduğunu dile getiren Mak, “Elektrik tarifelerine, seçim sürecinin bitmesinin hemen ardından iki haneli zam yapılmasının gerekçesi ekonomik değil ancak siyasi olabilir. EPDK, söz konusu zamma yol açan maliyet kalemlerini ve bu maliyetlerdeki artışları düzenli olarak kamuoyuna açıklamalıdır” dedi.

    “ELEKTRİĞE ZAM YENİ BİR YOKSULLAŞMA DALGASI YARATACAK SEVİYEYE ULAŞTI”

    Enerjiye erişimin temel bir insan hakkı olarak kabul edildiğini dile getiren Mak,  enerji fiyatlarının herkesin ulaşabileceği düzeyde olması gerektiği ilkesi göz ardı edilerek yapılan bu yüksek zamların, yeni bir yoksullaşma dalgası başlatacak büyüklüğe ulaştığını söyledi. Tüm yurttaşlara, insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan enerji ihtiyacını ekonomik koşullarda karşılamasının sağlanması gerektiğinin altını çizen Mak, “Kar esasıyla şekillen piyasa yapısı ve enerji politikaları acilen terk edilerek enerji yönetimi; kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirecek, kamu yararını esas alan siyasi ve ticari müdahalelerden uzak bir yapıya bırakılmalıdır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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