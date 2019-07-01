Eğirdir Gölü'nde kaybolan AKP yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı
Isparta'da Eğirdir Gölü'ne girdikten sonra kaybolan AKP İlçe Yöneticisi Murat Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Fotoğraf: Taner Erdem/DHA
Isparta’nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan AKP'li İlçe Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Arama çalışmalarını sürdüren ekipler saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış'ın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun da arama çalışmalarını bölgede takip etti. Murat Satılmış’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konuldu. (DHA)
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